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Школьницы изувечили собаку в Ижевске

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Полиция Ижевска начала проверку после публикаций в соцсетях о том, что школьницы избили собаку на окраине города. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МВД по Удмуртии.

Сообщения об истязании детьми собаки появились в соцсетях накануне. Местные жители писали, что девочки 13-14 лет в пос. Машиностроитель г. Ижевска избили палками с гвоздями и выкололи глаз известной соседям бездомной собаке, которая приходила кормиться во двор.

Жители вовремя успели доставить собаку в клинику, где ее прооперировали, однако глаз животному спасти не удалось.

Ижевск Удмуртия

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