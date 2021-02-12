"Роскосмос" столкнулся с трудностями при испытаниях ракеты "Ангара"

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - При первом за последние шесть лет испытательном пуске ракеты-носителя "Ангара-А5" возник ряд сложностей, но их удалось успешно преодолеть, сообщил генконструктор Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры Андрей Богомолов.

"После шестилетнего перерыва пуск прошел непросто, но все поставленные задачи ЦЭНКИ выполнил полностью", - сказал Богомолов в интервью корпоративному изданию Центра "Космодромы России".

По его словам, в рамках подготовки к пуску центр выполнил комплекс работ по устранению замечаний и предложений, выработанных по итогам испытаний ракеты в 2014 году.

Испытательный пуск ракеты-носителя "Ангара-А5" прошел 14 декабря 2020 на космодроме Плесецк. Первоначально он был запланирован на 28 ноября, однако затем был перенесен на более поздний срок по неизвестным причинам.

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что пуск прошел успешно и ракета подтвердила заявленные характеристики.

Первый пуск ракеты прошел 23 декабря 2014 года. В мае 2019 сообщалось, что в 2019-2021 годах Минобороны проведет три запуска ракеты-носителя "Ангара-А5" и один - "Ангары 1.2". Однако позднее пуск 2019 года был перенесен на 2020 год.

Как сообщал в октябре гендиректор компании "Главкосмос" Дмитрий Лоскутов, в программу испытаний ракеты могут быть включены коммерческие пуски.

Основным заказчиком семейства ракет является Минобороны. На космодроме Восточный ведется строительство объектов второй очереди, предназначенных для запуска ракет семейства. Первый пуск "Ангары" с космодрома запланирован на 2023 год, в том же году с него должна стартовать ракета с перспективным пилотируемым кораблем "Орел".

Ракеты разработаны Центром имени Хруничева, однако ведется процесс перевода производства из Москвы на омский завод "Полет", также входящий в центр. Как сообщал Рогозин, с 2022 года в Омске планируется выпускать четыре ракеты "Ангара-А5", с 2024 – не менее восьми тяжелых и двух легких ракет.

При этом в госкорпорации недовольны стоимостью производства ракет-носителей. Как отмечали в "Роскосмосе", стоимость одной ракеты, изготавливаемой для летных испытаний, приближается к 5 млрд рублей.

"Мы можем согласиться с этой себестоимостью только на этапе испытаний. Нам нужна такая цена, по которой мы могли бы соревноваться с наиболее успешными нашими, прежде всего американскими, конкурентами" - заявлял Рогозин.

Планируется, что после начала серийного производства стоимость ракеты существенно снизится.

Как сообщал гендиректор КБ "Салют" Сергей Кузнецов, в данный момент стоимость пуска колеблется от 50 до 100 млн долларов.

"Ангара" – семейство новейших российских ракет-носителей модульного типа различной грузоподъемности, создаваемых на основе универсальных ракетных модулей (УРМ) с кислородно-керосиновыми двигателями. Семейство включает в себя ракеты-носители от легкого до тяжелого классов в диапазоне грузоподъемностей от 3,5 т ("Ангара-1.2.") до 38 т ("Ангара-А5В") на низкой околоземной орбите.

Различные варианты ракет-носителей "Ангара" реализуются при помощи разного количества универсальных ракетных модулей – УРМ-1 (для первой и второй ступеней) и УРМ-2 (для верхних ступеней). Количество универсальных модулей в составе первой ступени определяет грузоподъемность ракеты-носителя. УРМ-1 оснащается жидкостным реактивным двигателем РД-191 разработки НПО "Энергомаш", УРМ-2 – двигателем РД-0124А (разработан КБХА).