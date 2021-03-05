Суд потребовал остановить стройку стартового комплекса "Ангара" на Восточном

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Амурской области по иску надзорного отдела Минобороны принял решение о приостановке на 90 суток строительных работ на одной из важных площадок космодрома Восточный - стартового комплекса "Ангара" (площадка 1А). Об этом говорится в материалах суда.

Заявление 119 отдела государственного архитектурно-строительного надзора Минобороны поступило в суд. Истец потребовал привлечь подрядчика стройки - "Производственно-строительное объединение "Казань"" к ответственности по ч. 3 ст. 9.5 КоАП (продолжение работ до составления актов об устранении выявленных (...) недостатков). Иск был удовлетворен 4 марта.

Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что строительные работы на объекте пока продолжаются. "По факту работы ведутся", - сообщил собеседник.

На Восточном строят объекты второй очереди, предназначенные для запуска ракет семейства "Ангара". Первый пуск "Ангары" с космодрома запланирован на 2023 год, в том же году с него должна стартовать ракета с перспективным пилотируемым кораблем "Орел".