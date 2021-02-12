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В Москве арестовали двух участников "Свидетелей Иеговы"

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Савеловский суд Москвы отправил под арест двоих участников запрещенной в РФ организации "Свидетели Иеговы".

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в пятницу, в отношении Александра Серебрякова и Юрия Темирбулатова судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 10 апреля 2021 года каждому.

Фигурантам, по данным суда, вменяется организация деятельности экстремистской организации (часть 1 статьи 282.2 УК РФ).

О следственных мероприятиях, связанных с деятельностью "Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России", 10 февраля сообщили в главке столичного Следственного комитета.

По версии следствия, в период с сентября 2017 года по настоящее время группа лиц, будучи осведомленной о вступившем в законную силу решении о запрете "Свидетелей Иеговы", организовала на севере Москвы работу ее местного религиозного подразделения.

Конспиративные сборы проходили в одной из квартир, расположенной по улице Дыбенко, "где последователи изучали религиозную литературу и сведения, содержащиеся в иных источниках информации, пропагандирующих учение "Свидетелей Иеговы", и осуществляли другие действия, характерные для данного объединения".

Согласно информации СК, были установлены и задержаны ряд организаторов и участников движения.

Москва Свидетели Иеговы

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