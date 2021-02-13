Один человек погиб при обрушении кровли автомастерской под Калугой

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Тело 60-летнего мужчины обнаружено на местеобрушения крыши в автомастерской в городе Людиново Калужской области.

Как сообщила пресс-служба регионального управления СКР, найден хозяин автомастерской. "Поиски его сына, который также, предположительно, находился в здании, продолжаются", - отметили в СКР.

В Людиново под тяжестью снега обрушилась кровля автомастерской, принадлежащей индивидуальному предпринимателю.

По предварительным данным МЧС, в здании было два человека.