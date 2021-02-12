Выпущено штормовое предупреждение об аномальных морозах в ЦФО

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Гидрометцентр России выпустил штормовое предупреждение об аномально холодной погоде в Центральном федеральном округе, сообщив, что вслед за снегопадами и метелями в центре Европейской России будут усиливаться морозы.

"14-18 февраля на территории Центрального федерального округа ожидается аномально холодная погода с температурами на 7-12 градусов ниже климатической нормы. В ночные часы температура воздуха будет понижаться до -24...-30 градусов, днем преобладающая температура воздуха -11...-17 градусов", - говорится в штормовом предупреждении, размещенном на сайте метеорологического ведомства в пятницу.

В Гидрометцентре рассказали, что сильный снегопад охватил к середине дня 12 февраля большинство областей центра Европейской части. Идет снег и в Поволжье. Снежными обещают быть и выходные дни.

13 февраля, в субботу под влиянием активного южного циклона в большинстве областей Центрального федерального округа будет продолжаться сильный снег, на юго-востоке региона ночью осадки (снег, мокрый снег, дождь), днем снег. В отдельных районах ожидается ветер до 15-20 м/с с метелью, налипание мокрого снега, гололед. Преобладающая температура воздуха ночью -16...-10 градусов, на севере -22...-17 градусов, местами до -27 градусов; днем -16...-9 градусов, на юго-востоке -8...-3 градусов. На дорогах гололедица, снежные заносы.

Сильный снег ожидается в Московской, Смоленской, Калужской, Рязанской, Ивановской, Костромской областях, ночью 13 февраля в Брянской, Орловской и Курской областях.

13 февраля и ночью 14 февраля сильный снегопад охватит и северные области Центрального округа и север Поволжья, пройдет в Тверской и Ярославской областях.

15 февраля в Центральном регионе местами пройдет небольшой снег. Температура воздуха понизится на 2-6 градусов и затем установится аномально холодная погода.

В Москве итогом ночного снегопада 12 февраля было от 2 до 8 мм осадков в эквиваленте дождя или прибавление снега 5-10 см. В центре города и на северо-западе снега намело на утро 12 февраля 45 см. В районе опорной метеостанции ВДНХ - 40 см, что немногим больше положенной нормы.

"Но снегопад продолжается и снега будет гораздо больше", - предупреждают синоптики.

Столице предрекли транспортный коллапс из-за снегопада

Накануне, 11 февраля, научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупредил о сильном и затяжном снегопаде в Москве, который "будет идти беспрестанно двое суток" и "высота снега к понедельнику заметно будет превышать полметра".

Он сказал, что прогнозируемый обильный снегопад создаст серьезные проблемы для транспортников и водителей, и в пятницу - субботу "будет очень трудно передвигаться на общественном транспорте". Вильфанд отметил, что "транспортный коллапс" и ситуация, которая ожидает жителей столицы из-за снега, была три года назад, в начале февраля 2018 года, но "тогда выпало сравнительно больше осадков".

Вильфанд отметил, что в пятницу и субботу в Москве ожидается незначительное ослабление морозов, но с воскресенья температура воздуха вновь начнет понижаться. "По отношению к норме температура все равно будет на 3-5 градусов ниже нормы, до 15 градусов мороза ночью и до 9-12 днем. С 14 числа начинается понижение температуры, понедельник будет до 13-14 градусов мороза днем", - сообщил он.

В пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы сообщили, что снегопад продлится до понедельника. Он будет сопровождаться метелью, снежными заносами на дорогах, гололедицей, усилением ветра с порывами до 15-20 м/с, температурой воздуха минус 15 градусов, с понижением в понедельник до минус 23 градусов.

По данным мэрии, количество осадков может составить 20-30 мм, прирост снега - 25-35 см.