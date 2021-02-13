Аэропорт Сочи начал принимать рейсы

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Погодные условия позволили международному аэропорту Сочи начать прием рейсов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аэрогавани в субботу.

Как рассказал сказал собеседник агентства, погода начала улучшаться, ветер стихает. В настоящее время аэропорт принял уже пять рейсов, еще шесть - на подходе.

Ранее сообщалось, что штормовой ветер не позволил аэропорту Сочи принять около десятка авиарейсов - все самолеты ушли на запасные аэродромы в Краснодар, Анапу, Ростов-на-Дону и Минеральные Воды.