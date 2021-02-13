Более 10 самолетов не смогли сесть в Сочи и Симферополе из-за непогоды

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Штормовой ветер не позволил международному аэропорту Сочи принять около десятка рейсов, сообщили "Интерфаксу" в управляющей аэропортами Краснодара, Сочи и Анапы ООО "Аэродинамика" в субботу.

Как рассказал собеседник агентства, по данным на 14:00 по Москве, из-за неблагоприятных метеоусловий в районе аэропорта три рейса Домодедово - Сочи авиакомпании "Сибирь", рейс 6563 Пулково - Сочи авиакомпании "Россия" и рейс 877 Киров - Сочи авиакомпании "Руслайн" ушли на аэродром в Минеральных Водах.

Кроме того, два рейса - "Аэрофлота" из Шереметьево и S7 из Новосибирска - выбрали в качестве запасного аэродрома Краснодар.

Еще два рейса - "Аэрофлота" из Москвы и "Ираэро" из Воронежа - ушли в аэропорт Анапа. Рейс "Уральских авиалиний" из Домодедово ушел в Ростов-на-Дону, сказал собеседник агентства.

Он добавил, что из-за погодных условий аэропорт Анапы принял два авиарейса, следовавших в Симферополь. "В Симферополе продолжается снегопад. В Анапу на запасной прибыло два рейса - из Пулково и из Шереметьево", - сообщил представитель управляющей компании.

Ранее сообщалось, что в ночь на субботу в Краснодарском крае резко похолодало, выпал снег, на дорогах местами образовалась наледь.

Кроме того, сильный снегопад привел к задержке рейсов в аэропорту Симферополя в Крыму. По данным республиканского гидрометцентра, за ночь в Симферополе выпало около 40% месячной нормы осадков.