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"Роскосмос" в 2021 году запустит с Байконура 12 ракет "Союз-2"

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Со стартовой площадки №31 космодрома Байконур в 2021 году будет проведено 12 пусков ракет "Союз-2", сообщил глава Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры Руслан Мухамеджанов.

"С этой площадки будет проведено 12 пусков. Это и федеральные пуски, и коммерческие - OneWeb (британский оператор глобальной спутниковой связи - ИФ)", - сказал Мухамеджанов в эфире Youtube-канала "Роскосмос ТВ".

Ранее в понедельник с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель "Союз-2.1а" с транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-16". Пуск прошел штатно в 07:45 по московскому времени с площадки №31. Полет пройдет по двухсуточной схеме, корабль должен пристыковаться к Международной космической станции утром 17 февраля.

Корабль доставит экипажу МКС запас азота для пополнения атмосферы и материалы для герметизации промежуточной камеры модуля "Звезда", где была обнаружена утечка воздуха. Кроме этого "Прогресс" доставит более 600 кг топлива, и 420 кг воды, а также другие грузы, необходимые для дальнейшей эксплуатации станции в пилотируемом режиме. Всего на борту находится около 2,5 т грузов.

Об утечке воздуха на МКС стало известно 20 августа 2020 года. 24 августа Рогозин сообщил "Интерфаксу", что утечка воздуха на МКС незначительна и еле уловима приборами.

В настоящий момент космонавтам удалось обнаружить одно из вероятных мест утечки и изолировать его временными средствами, однако полностью устранить ее пока не удается.

Роскосмос Байконур Союз-2

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