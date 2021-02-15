Направленный к МКС "Прогресс МС-15" выведен на промежуточную орбиту

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Ракета-носитель "Союз-2.1а", стартовавшая с космодрома Байконур в понедельник утром, вывела на промежуточную орбиту транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-16", трансляцию пуска ведет "Роскосмос".

Грузовой корабль в 7:54 по московскому времени штатно отделился от третьей ступени ракеты-носителя "Союз-2.1а" и взял курс на МКС. Ракета стартовала в 7:45 со стартового комплекса площадки №31 космодрома Байконур.

Корабль доставит экипажу запас азота для пополнения атмосферы и материалы для герметизации промежуточной камеры модуля "Звезда", где была обнаружена утечка воздуха. Кроме этого "Прогресс" доставит более 600 кг топлива, и 420 кг воды, а также другие грузы, необходимые для дальнейшей эксплуатации станции в пилотируемом режиме. Всего на борту находится около 2,5 тонн грузов.

Среди прочего корабль доставит на МКС ряд научного оборудования. В частности, на станцию прибудет "Фотобиореактор" для проведения экспериментов по получению кислорода с помощью водорослей и бактерий. Также экипаж станции получит пробники "Биодеградация" для мониторинга состава микроорганизмов в атмосфере МКС и для изучения их влияния на конструкционные материалы в условиях космоса.

В декабре 2020 года глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что корабль доставит на станцию запас кислорода для пополнения утрат от утечки воздуха на станции. В то же время в ходе переговоров с экипажем МКС специалисты ЦУПа сообщили, что на станции подходит к концу "резервные запасы по газу".

В январе руководитель полета российского сегмента станции Владимир Соловьев сообщил, что "Прогресс" также доставит на станцию мощный микроскоп для поиска мест утечки.

Утечка воздуха

Об утечке воздуха на МКС стало известно 20 августа минувшего года. Тогда пресс-служба "Роскосмоса" сообщила об изоляции экипажа станции в российском модуле "Звезда" на время проверки давления в американском сегменте. 24 августа гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил "Интерфаксу", что утечка воздуха на МКС незначительна и еле уловима приборами. В январе руководитель полета российского сегмента станции Владимир Соловьев отметил, что темпы утечки воздуха в тысячи раз меньше критических.

Космонавтам удалось обнаружить одно из вероятных мест утечки и изолировать его временными средствами, однако полностью устранить ее пока не удается.