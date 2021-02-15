"Мосбиржа" с марта запустит утреннюю сессию на валютном и срочном рынках

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - "Московская биржа" сообщила, что планирует с 1 марта 2021 года начинать торги на валютном и срочном рынках с 7:00 по московскому времени. Сейчас торги на валютном и срочном рынках биржи проводятся с 10:00 мск до 23:50 мск.

Расширение времени торгов в Москве расширит возможности инвесторов, объяснил через пресс-службу член правления - управляющий директор по продажам и развитию бизнеса "Московской биржи" Игорь Марич. В частности, по его словам, клиенты из восточных регионов России и из стран Азии смогут торговать в удобное для них время.

"Сейчас фондовый, валютный и срочный рынки биржи уже доступны для клиентов 14 часов в сутки, с марта время торгов на валютном и срочном рынках составит 17 часов", - отметил Марич.

Торги иностранной валютой проводятся на "Московской бирже" с 1992 года. Сейчас их участникам доступны операции с 17 валютными парами, среднедневной объем торгов в 2020 году составил 1,3 трлн рублей. Доля биржи в общем объеме конверсионных операций на российском межбанковском валютном рынке по паре "доллар США - российский рубль" составляет 58%, по паре "евро - российский рубль" - 68%.

На срочном рынке проводятся торги 77 фьючерсными контрактами и 37 опционами на них, базисными активами которых являются фондовые индексы, акции российских и иностранных эмитентов, валютные пары, драгоценные и промышленные металлы, нефть, газ и другие товары, процентные ставки.