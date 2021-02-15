Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:26Заразились
на 15.02В России 4 086 090+14 207В мире 108 812 804+275 922

"Мосбиржа" с марта запустит утреннюю сессию на валютном и срочном рынках

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - "Московская биржа" сообщила, что планирует с 1 марта 2021 года начинать торги на валютном и срочном рынках с 7:00 по московскому времени. Сейчас торги на валютном и срочном рынках биржи проводятся с 10:00 мск до 23:50 мск.

Расширение времени торгов в Москве расширит возможности инвесторов, объяснил через пресс-службу член правления - управляющий директор по продажам и развитию бизнеса "Московской биржи" Игорь Марич. В частности, по его словам, клиенты из восточных регионов России и из стран Азии смогут торговать в удобное для них время.

"Сейчас фондовый, валютный и срочный рынки биржи уже доступны для клиентов 14 часов в сутки, с марта время торгов на валютном и срочном рынках составит 17 часов", - отметил Марич.

Торги иностранной валютой проводятся на "Московской бирже" с 1992 года. Сейчас их участникам доступны операции с 17 валютными парами, среднедневной объем торгов в 2020 году составил 1,3 трлн рублей. Доля биржи в общем объеме конверсионных операций на российском межбанковском валютном рынке по паре "доллар США - российский рубль" составляет 58%, по паре "евро - российский рубль" - 68%.

На срочном рынке проводятся торги 77 фьючерсными контрактами и 37 опционами на них, базисными активами которых являются фондовые индексы, акции российских и иностранных эмитентов, валютные пары, драгоценные и промышленные металлы, нефть, газ и другие товары, процентные ставки.

Московская биржа Игорь Марич Москва

Новости

Из ФАС ушел куратор госзакупок Михаил Евраев

Жители Симферополя стали массово жаловаться на грязную воду

Минприроды решило усложнить выращивание леса на сельхозземлях

Минприроды решило усложнить выращивание леса на сельхозземлях

Суточный прирост случаев COVID-19 в России превысил 14,2 тысячи

Суточный прирост случаев COVID-19 в России превысил 14,2 тысячи

Х5 стала лидером российского рынка e-grocery с долей 13%

В Приморье завели дело после убийства осужденного за теракты в Москве

Тело младенца нашли на заводе по переработке мусора в Тобольске

Направленный к МКС "Прогресс МС-15" выведен на промежуточную орбиту

Что случилось этой ночью: понедельник, 15 февраля

Роспотребнадзор зарегистрировал первый в мире тест для британского COVID-19

Роспотребнадзор зарегистрировал первый в мире тест для британского COVID-19
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');