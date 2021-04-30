"Мосбиржа" до конца года введет утренние торги на рынке акций с 7 утра

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - "Московская биржа" планирует запустить утреннюю сессию на рынке акций уже в 2021 году, сообщил журналистам управляющий директор по продажам и развитию бизнеса биржи Игорь Марич. Речь идет о сессии с 7 до 10 утра по московскому времени.

Марич уточнил, что введение этой сессии ранее планировалось в 2022 году. "Сейчас мы рассчитываем, что мы вместе с участниками сможем это сделать в этом году", - добавил он.

Запускать торги акциями до 7 утра биржа пока не собирается.

С 1 марта "Мосбиржа" запустила утренние торги на валютном и срочном рынках, а также на рынке драгоценных металлов, теперь они проводятся с 7 утра и до 23:50. Раньше торги на этих рынках стартовали в 10:00 по Москве. Ликвидность по инструментам срочного, валютного рынков и рынка драгметаллов в утренние часы поддерживается маркетмейкерами.

По словам финансового директора "Мосбиржи" Максима Лапина, порядка 2/3 оборотов на вечерней сессии на рынке акций и утренней сессии на срочном и валютном рынках - это новые объемы. Утренняя сессия на срочном и валютном рынке в марте составила почти 6% от дневных оборотов торгов на каждом рынке, в апреле "тренд улучшается", сказал он. "Для нас утренняя и вечерняя сессия - это стратегически важнейшая штука, и мы над ней будем биться и работать", - добавил Лапин.

С 22 июня 2020 года на рынке акций "Московской биржи" в дополнение к основной торговой сессии, которая проходит в период с 10:00 до 18:50, стала доступна вечерняя торговая сессия с 19:00 до 23:50 по Москве. Таким образом, суммарно продолжительность торгов на рынке акций в день составляет 14 часов. Сейчас в вечернюю сессию торгуются российские ценные бумаги из состава индекса МосБиржи, а также иностранные акции и биржевые паевые инвестиционные фонды (БПИФ) и ETF.