Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:14Заразились
на 30.04В России 4 805 288+8 731В мире 150 520 466+897 602

"Мосбиржа" до конца года введет утренние торги на рынке акций с 7 утра

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - "Московская биржа" планирует запустить утреннюю сессию на рынке акций уже в 2021 году, сообщил журналистам управляющий директор по продажам и развитию бизнеса биржи Игорь Марич. Речь идет о сессии с 7 до 10 утра по московскому времени.

ЭкономикаМосбиржа поворачивается на Восток, расширяя торги на валютном и срочном рынке. Обзор.Мосбиржа поворачивается на Восток, расширяя торги на валютном и срочном рынке. Обзор.Читать подробнее

Марич уточнил, что введение этой сессии ранее планировалось в 2022 году. "Сейчас мы рассчитываем, что мы вместе с участниками сможем это сделать в этом году", - добавил он.

Запускать торги акциями до 7 утра биржа пока не собирается.

С 1 марта "Мосбиржа" запустила утренние торги на валютном и срочном рынках, а также на рынке драгоценных металлов, теперь они проводятся с 7 утра и до 23:50. Раньше торги на этих рынках стартовали в 10:00 по Москве. Ликвидность по инструментам срочного, валютного рынков и рынка драгметаллов в утренние часы поддерживается маркетмейкерами.

По словам финансового директора "Мосбиржи" Максима Лапина, порядка 2/3 оборотов на вечерней сессии на рынке акций и утренней сессии на срочном и валютном рынках - это новые объемы. Утренняя сессия на срочном и валютном рынке в марте составила почти 6% от дневных оборотов торгов на каждом рынке, в апреле "тренд улучшается", сказал он. "Для нас утренняя и вечерняя сессия - это стратегически важнейшая штука, и мы над ней будем биться и работать", - добавил Лапин.

С 22 июня 2020 года на рынке акций "Московской биржи" в дополнение к основной торговой сессии, которая проходит в период с 10:00 до 18:50, стала доступна вечерняя торговая сессия с 19:00 до 23:50 по Москве. Таким образом, суммарно продолжительность торгов на рынке акций в день составляет 14 часов. Сейчас в вечернюю сессию торгуются российские ценные бумаги из состава индекса МосБиржи, а также иностранные акции и биржевые паевые инвестиционные фонды (БПИФ) и ETF.

Мосбиржа Игорь Марич Максим Лапин

Новости по теме

Новости

РКН сообщил о готовности Twitter ускорить удаление запрещенного контента

Рубль утром слегка снижается к доллару и евро вслед за нефтью

Рубль утром слегка снижается к доллару и евро вслед за нефтью

Реальные располагаемые доходы россиян в I квартале упали на 3,6%

Курс эфира достиг рекорда после выпуска ЕИБ цифровых облигаций

Минсельхоз РФ предложил временно ограничить экспорт гречихи и гречки

Минсельхоз РФ предложил временно ограничить экспорт гречихи и гречки

Потративших $250 млрд на отдых за рубежом россиян зовут отдыхать на родине

В Кремле пообещали быстро найти замену SWIFT в случае необходимости

Аэропорт Хитроу потерял $459 млн за I квартал 2021 года

Аэропорт Хитроу потерял $459 млн за I квартал 2021 года
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');