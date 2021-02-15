Адвокат попросил Байдена помочь рожденному в РФ ребенку от суррогатной матери

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Адвокат Игорь Трунов в интересах гражданина США Конрадо Потенсиано подал иск в Мещанский суд Москвы об установлении отцовства и передаче ему ребенка, рожденного суррогатной матерью.

"Я обратился как к послу США в России, так и написал письмо президенту США Джо Байдену, поскольку наша единственная надежда сейчас - это вмешательство американских властей", - рассказал "Интерфаксу" адвокат в понедельник.

По его словам, Конрадо Понсе Энриле Потенсиано воспользовался программой суррогатного материнства и 1 ноября 2019 года у него родился сын от суррогатной матери с Украины, которую без ее участия позже лишили родительских прав, а все документы принудительно изъяли.

При этом, отметил адвокат, "здорового ребенка незаконно поместили в психиатрический Видновский детдом".

Как отмечает Трунов, СК РФ трижды отказал американцу в проведении генетической экспертизы, а московские суды два раза отказали в приеме исков.

"К участию в поданном в Мещанский суд иске в качестве третьего лица также привлечено посольство США, так как ребенок является гражданином США по крови в соответствии с Конституцией США и законом "О гражданстве", - сказал адвокат.