Консульство США запросило данные о рожденном в России ребенке от суррогатной матери

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Американское консульство заинтересовалось ситуацией с содержанием в детдоме ребенка, рожденного гражданину США суррогатной матерью с Украины.

"Мне позвонил консульский инспектор и запросил все документы по этому делу, а также попросил связать его со следователем и Видновским детским домом, где сейчас содержится ребенок", - сказал "Интерфаксу" в пятницу адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы американца.

Ранее юрист сообщал, что Конрадо Понсе Энриле Потенсиано воспользовался программой суррогатного материнства и 1 ноября 2019 года у него родился сын. Суррогатную мать без ее участия позже лишили родительских прав, а все документы принудительно изъяли. При этом, отметил адвокат, "здорового ребенка незаконно поместили в психиатрический Видновский детдом".

Адвокат подал в Мещанский суд Москвы иск об установлении отцовства и передаче ему ребенка, рожденного суррогатной матерью. Также он обратился к послу США в России и написал письмо президенту США Джо Байдену. "Вмешательство американских властей - это сейчас единственная надежда", - считает защитник.

По его словам, в настоящее время к адвокату также обратились 15 семей из Китая, которые не смогли забрать рожденных суррогатными матерями детей, поскольку они были изъяты правоохранительными органами Красноярского края.

"Примечательно, что отцы этих детей иностранцы, но и суррогатные матери не являются гражданами России. В страну они приехали, чтобы родить ребенка, однако в итоге в отношении них были возбуждены дела о торговле людьми", - сказал адвокат.