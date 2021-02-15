Кремль заинтересовался приглашением Маска в Clubhouse для Путина

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - В Кремле посчитали интересным предложение бизнесмена Илона Маска президенту РФ Владимиру Путину пообщаться в социальной сети Clubhouse, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы сначала хотим разобраться. Вы знаете, что непосредственно президент Путин не использует социальные сети. Лично он их не ведет. В целом, это, безусловно, очень интересное предложение", - сказал Песков журналистам.

"Нам нужно как-то понять, что имеется в виду, что предлагается. Сначала проверим все это и потом уже будем реагировать", - добавил он.

Накануне Маск в своем твиттере опубликовал приглашение для российского президента пообщаться в новой социальной сети Clubhouse, которая дает возможность обмениваться звуковыми сообщениями в специальных комнатах.

"Вы бы хотели присоединиться ко мне для проведения разговора в Clubhouse?" - спросил предприниматель, отметив официальный аккаунт Кремля в соцсети.

В реплаях Маск уже на русском языке добавил: "было бы большой честью поговорить с вами".