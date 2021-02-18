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В Кремле все еще выясняют, что имелось в виду в приглашении Маска

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - В Кремле изучают детали предложения бизнесмена, главы Space X и Tesla Илона Маска, адресованного президенту РФ Владимиру Путину, пообщаться; пока нет ясности, идет ли речь о голосовой социальной сети Clubhouse или же о другом формате.

"Мы как раз сейчас работаем над тем, чтобы выяснить, что имелось в виду в приглашении господина Маска, общение именно в этой сети или в целом общение. Пока точных деталей здесь мы не имеем, этой информацией мы не располагаем, но рассчитываем, что уже в ближайшие дни мы получим ясность и по деталям этого предложения", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Песков не стал оценивать саму сеть, заметив, что сейчас к ней проявляется ажиотажный интерес, в том числе у граждан и специалистов-политологов. "Нам не пристало говорить хорошая или плохая, удобная - неудобная, и мы этого делать не будем", - сказал он, отвечая на вопрос, является ли эта площадка правильной и удобной.

Песков напомнил, что у Кремля нет официальных аккаунтов в социальных сетях. "Есть у нас в Твиттере, но это не прямой аккаунт, это фактически зеркало информационной ленты нашего сайта. Мы по-прежнему считаем, что существующих механизмов по распространению нашей информации, доведения этой информации до общественности достаточно", - сказал Песков.

14 февраля Маск обратился к официальному твиттер-аккаунту российского президента по-английски: "Не хотите ли поговорить со мной в Clubhouse?". Затем он добавил по-русски: "Было бы большой честью поговорить с вами".

Clubhouse - появившаяся в 2020 году социальная сеть, где пользователи приложения общаются в виртуальных комнатах с помощью голоса. Попасть в нее можно, получив от кого-то из знакомых приглашение.

Дмитрий Песков Илон Маск Clubhouse

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