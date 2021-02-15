Умер адвокат экс-депутата Глущенко, осужденного за убийство Старовойтовой

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - В Петербурге умер адвокат Александр Афанасьев, который защищал фигурантов громких уголовных дел 1990-х - начала 2000-х годов. Ему было 68 лет. Он умер после продолжительной болезни, уточнили в городской адвокатской коллегии № 17, которую он возглавлял с 2000 года.

В числе подзащитных Афанасьева были осужденный за организацию убийства в 1998 году политика Галины Старовойтовой экс-депутат Госдумы Михаил Глущенко, российско-израильский предприниматель Михаил Мирилашвили, которому в начале 2000-х годов инкриминировали похищение двух бизнесменов, а также бывший директор Центрального военно-морского музея Андрей Лялин, осужденный в 2015 году по делу о крупных хищениях при переезде экспозиции учреждения.

Александр Афанасьев в 1970 году поступил на юридический факультет Ленинградского государственного университета (Санкт-Петербургский государственный университет), был распределен в одну группу с Владимиром Путиным. В 1975 году он попал в адвокатуру, специализировался на уголовных делах.

В 2004 году Афанасьев был признан адвокатом года по версии Адвокатской палаты. Имеет высшую адвокатскую награду - медаль имени Плевако.