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Осужденный за убийство Старовойтовой экс-депутат Госдумы отказался от УДО

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - В Петербурге Дзержинский суд зарегистрировал ходатайство экс-депутата Госдумы Михаила Глущено о том, что он отказывается от просьбы об условно-досрочном освобождении (УДО), сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Ходатайство будет рассмотрено 10 июня, в день, когда суд должен был решить вопрос об УДО осужденного. Глущенко примет участие в заседании по видеосвязи.

Ходатайство об УДО от Глущенко суд принял 20 мая. Рассмотрение этого вопроса откладывалось из-за коронавируса.

В августе 2015 год бывший депутат был приговорен к 17 годам колонии строгого режима за соучастие в организации убийства депутата Госдумы, сопредседателя партии "Демократическая Россия" Галины Старовойтовой. Ее застрелили в подъезде ее дома 20 ноября 1998 года. В июне 2005 года на 20 лет лишения свободы был осужден организатор убийства Юрий Колчин. Тогда же петербургский суд вынес приговор непосредственному исполнителю Виталию Акишину, который получил 23,5 года лишения свободы.

Глущенко сообщил следствию, что организатором убийства также был лидер тамбовской ОПГ Владимир Барсуков (Кумарин). В 2019 году Барсукова приговорили к 23 годам колонии строгого режима за организацию преступного сообщества с учетом ранее назначенных ему сроков по ряду других обвинительных приговоров.

Заказчик убийства до сих пор не установлен.

Михаил Глущенко Галина Старовойтова Дзержинский суд Юрий Колчин Тамбовская ОПГ Владимир Барсуков Петербург

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