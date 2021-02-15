Двух человек с признаками "гаффской болезни" госпитализировали в Тобольске

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - В больницу Тобольска (Тюменская область) госпитализировали двух человек с симптомами "гаффской болезни". Об этом сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

"Состояние госпитализированных удовлетворительное. Сейчас медики проводят комплексное обследование", - сказал сотрудник пресс-службы.

Он также добавил, что окончательный диагноз будет установлен по итогам всех проведенных исследований.

Местные СМИ пишут, что в больницу госпитализированы два жителя деревни Ишменева Ачирского сельского поселения Тобольского района.

В конце октября 2019 года на вертолетах в больницу Тюмени с признаками редкой "гаффской болезни" были доставлены десять жителей деревни Ачиры, расположенной в Заболотье – труднодоступной местности Тобольского района. У восьми из госпитализированных диагноз подтвердился.

В результате проведенных исследований специалисты установили, что причиной вспышки заболевания стала рыба, выловленная из озера Андреевского, расположенного вблизи деревни Ачиры. Вылов рыбы из этого водоема был запрещен.

Алиментарно-токсическая пароксизмальная миоглобинурия ("гаффская болезнь") – острое заболевание, его патогенез недостаточно хорошо изучен. Токсин попадает в организм человека и животных через пищеварительный тракт. Развитие болезни происходит с преобладанием поражения мышц и нервной системы (параличи, отек мозга). В тяжелой форме заболевание вызывает необратимые разрушения мышечной ткани всех жизненно важных органов.