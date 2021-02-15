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Вице-губернатор Петербурга Евгений Елин покинет пост с 1 марта

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин покидает пост с 1 марта, сообщили "Интерфаксу" в аппарате чиновника в понедельник.

Между тем сам Елин сообщил газете "Коммерсантъ", что пока не принял решение о дальнейшей работе.

Елин был утвержден в должности вице-губернатора в январе 2019 года по предложению на тот момент врио губернатора Александра Беглова.

В правительстве Елин отвечает за решение вопросов экономического развития и стратегического планирования города, учета государственного имущества и распоряжения им, мониторинга земель, землеустройства, госуправления в сфере имущественных отношений.

Санкт-Петербург Евгений Елин

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