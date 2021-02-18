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Вице-губернатор Петербурга Елин займется развитием частного космодрома

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Вице-губернатор Петербурга Евгений Елин, о скорой отставке которого стало известно 15 февраля, перейдет в S7 Group и займется развитием космодрома "Морской старт" сообщили в пресс-службе холдинга.

"С 1 марта 2021 года, по приглашению акционеров S7 Group, Евгений Елин возьмет на себя руководство космическим направлением холдинга", - говорится в пресс-релизе.

Елин стал вице-губернатором в январе 2019 года по приглашению тогда еще врио главы региона Александра Беглова. До этого, с 2013 по май 2017 года он был заместителем министра экономического развития и курировал госзакупки, а такаже космическую программу. После ареста министра Алексея Улюкаева и до назначения Максим Орешкина Елин был врио главы министерства.

Елин также входил в комитет по стратегическому планированию "Роскосмоса".

S7 Group приобрела платформу "Морской старт" (Sea Launch) в 2018 году. В собственность холдинга перешли корабль Sea Launch Commander, платформа Odyssey с установленным на них оборудованием ракетного сегмента, наземное оборудование в базовом порту Лонг-Бич (США) и интеллектуальные права, принадлежащие компании Sea Launch, включая товарный знак.

Для запуска с космодрома планируется создать ракету-носитель "Союз-7".

Комплекс "Морской старт" весной 2020 года перебазировали из США в порт на Дальнем Востоке.

В июле 2020 глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что госкорпорация разработает ракету-носитель для запусков с Sea Launch на базе ракеты "Союз-5", которая будет готова к 2023 году. Он сообщил, что специалисты госкорпорации исследовали "Морской старт", побывали на командном судне и на пусковой платформе "Одиссей" и убедились в их удовлетворительном состоянии.

12 сентября Рогозин сказал, что рассчитывает на начало модернизации плавучей ракетной пусковой платформы "Морской старт" через два месяца.

25 августа вице-премьер Юрий Борисов сказал, что платформа "Морской старт" может быть полностью восстановлена на рубеже 2023-2024 годов за 35 млрд рублей, как бюджетных, так и небюджетных.

Международный консорциум "Морской старт" был образован в 1995 году компаниями из Украины (КБ "Южное", 5%; ПО "Южмаш", 10%), России (РКК "Энергия", 25%), Норвегии (судостроительная компания Aker Solutions, 20%) и США (Boeing Commercial Space, 40%). Первый запуск с космодрома состоялся в марте 1999 года. Для стартов используется самоходная платформа Ocean Odyssey и командное судно Sea Launch Commander.

В 2009 году компания Sea Launch объявила о банкротстве. В результате в 2010 году изменилась ее структура собственности: 95% проекта досталось Energia Overseas Limited (EOL), дочке российской РКК "Энергия". 3% остались у Boeing, остальные 2% — у Aker Solutions.

За время существования "Морского старта" с него осуществили 35 запусков, три из которых оказались аварийными, а еще один был признан частично успешным. Платформа, расположенная в районе экватора в Тихом океане, позволяла оптимально использовать вращение Земли для запуска аппаратов на геостационарную орбиту высотой около 36 тыс. километров.

Евгений Елин Минэкономразвития Петербург S7 Морской старт

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