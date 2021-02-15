Проекты "Радио Свобода" оштрафовали в РФ уже почти на 20 млн рублей

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Сумма штрафов в отношении проектов медиакорпорации "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" (признана в России СМИ-иноагентом) и гендиректора созданного в РФ ООО Андрея Шарого достигла 19,3 млн рублей, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Роскомнадзора.

По закону "О средствах массовой информации" (статья 25.1), материалы зарубежных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, должны распространяться на территории России с соответствующей маркировкой.

"На сегодняшний день за неисполнение требований закона о маркировке информации составлено 195 протоколов об административном правонарушении по части 1 статьи 19.34.1 КоАП РФ. Протоколы в отношении ООО "РСЕ/РС" и его гендиректора составлены из-за отсутствия (или ненадлежащей) маркировки на информационных ресурсах девяти СМИ-иноагентов", - сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что мировой суд рассмотрел 71 дело, по всем вынесены решения о назначении наказания в виде штрафа. Общая сумма штрафов составила 19,3 млн руб.

Ранее сообщалось, что РКН составил 166 протоколов, а сумма штрафов составила 11 млн руб.

В РКН сообщили, что представители ООО РСЕ/РС присутствовали при возбуждении дел 12 и 13 января, а также 3 февраля 2021 года. "В настоящий момент дела возбуждаются в отсутствии представителей", - уточнили в ведомстве.

Там добавили, что в Роскомнадзор поступил запрос от ООО РСЕ/РС о разъяснении требований законодательства РФ, касающихся маркировки материалов иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

Ответ на запрос был вручен представителям медиакорпорации 3 февраля, сказали в РКН.

Гендиректор ООО "РСЕ/РС", руководитель Русской службы Радио Свобода Андрей Шарый сообщил ранее "Интерфаксу", что медиакорпорация намерена обжаловать все вынесенные в ее отношении штрафы, так как считает их необоснованными.

5 февраля медиакорпорация "РСЕ/СЕ" на своем сайте сообщила, что обжаловала в Тверском суде Москвы первые штрафы.

В соответствии с его приказом от 23 сентября, сообщения и материалы СМИ-иноагентов должны сопровождаться указанием: "Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента". Размер шрифта должен быть в два раза больше основного текста новости.