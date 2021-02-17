Проектам "Радио Свобода" грозит блокировка в случае отказа от отметки о СМИ-иноагенте

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - В случае если проекты медиакорпорации "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" (РСЕ/РС, признана в РФ СМИ-иноагентом) будут в дальнейшем не исполнять требования о соответствующей маркировке своих материалов, то за этим может последовать кратное увеличение штрафов или блокировка ресурсов в РФ, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Роскомнадзора (РКН).

В этом случае будут приняты меры по ч. 2 и 3 статьи 19.34.1 КоАП РФ, которая кратно увеличивает штрафы, сообщили в пресс-службе ведомства, отвечая на запрос "Интерфакса", какие действия могут быть предприняты РКН в случае, если РСЕ/РС откажется и в дальнейшем маркировать свои материалы.

Кроме того, в соответствии со статьей 15.9 закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", может быть ограничен доступ к сайту СМИ-иноагента на основании постановления суда по делу об административном правонарушении по ст. 19.34.1 КоАП РФ, добавили в РКН.

15 февраля в пресс-службе РКН "Интерфаксу" сообщили, что в отношении ООО "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" и его гендиректора уже составлено 195 протоколов по части 1 ст.19.34.1 КоАП за нарушения правил маркировки, сумма штрафов, назначенных судом достигла 19,3 млн руб.

В свою очередь глава Русской службы "Радио Свобода" Андрей Шарый, который является гендиректором созданного в РФ ООО, сообщил "Интерфаксу", что РКН планирует выписать 260 административных протоколов.

"Когда по каждому из этих производств суд первой инстанции выносит решение - это происходит порциями по 8-12 производств 2-3 раза в неделю - мы обжалуем в судебном порядке каждое из этих решений. В апелляционной жалобе указаны все причины, по которым мы считаем действия РКН несправедливыми и юридически несостоятельными. Следующий этап - это рассмотрение апелляционных жалоб судом второй инстанции, но эти заседания пока не назначены", - сказал Шарый.

5 февраля медиакорпорация РСЕ/СЕ на своем сайте сообщила, что обжаловала в Тверском суде Москвы первые штрафы.

В соответствии с приказом РКН от 23 сентября, сообщения и материалы СМИ-иноагентов должны сопровождаться указанием: "Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента". Размер шрифта должен быть в два раза больше основного текста новости.