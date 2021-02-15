Число погибших при обрушении кровли цеха на Урале увеличилось до двух

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Тело второго погибшего обнаружено на месте обрушения кровли в котельной в Свердловской области, сообщили журналистам в пресс-службе МЧС РФ.

"В ходе поисковых работ в поселке Бисерть спасателями был обнаружен и извлечён из-под завалов обрушившейся кровли второй погибший",- сказали в МЧС.

В пресс-службе регионального Следственного управления Следственного комитета России также сообщили об обнаружении тела еще одного погибшего, оно направлено на экспертизу.

"Личности обоих (погибших - ИФ) пока устанавливаются", - говорится в сообщении.

Как сообщил "Интерфаксу" руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых, погибшие, по предварительным данным, являются родными братьями 1998 и 2000 годов рождения.

Ранее сообщалось, что в понедельник в поселке Бисерть обрушилась кровля котельной на территории неработающего завода. По данным МЧС, из-под завала было извлечено тело одного погибшего. Кроме того, предположительно, там же мог находиться еще один человек.

По факту произошедшего областная прокуратура и региональное СУ СКР организовали проверки. По версии следствия, двое мужчин производили разборку металлических конструкций в находящемся в стадии консервации здании мазутной котельной, после чего произошло обрушение перекрытий.

В полиции не исключают, что целью мужчин было хищение металлического лома для последующей его сдачи в пункты приема