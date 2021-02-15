Кровля цеха на Урале обрушилась из-за срезания балок

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - В уральском поселке Бисерть обрушилась кровля котельной в цеху неработающего завода, погиб один человек, сообщили В МЧС Свердловской области. В прокуратуре региона допустили, что обрушение произошло из-за попыток разобрать здание.

"Предварительно, двое лиц несанкционированно проникли на территорию цеха, где, по имеющимся данным, могли срезать металлические балки с кровли. После чего произошло обрушение кровли неработающего здания", - сообщили в областной прокуратуре.

Под завалами могут быть два человека, допускают в надзорном ведомстве. Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе облпрокуратуры, им, предположительно, 21 и 23 года.

В МЧС ранее сообщали, что под завалами нашли одного погибшего. Это пока подтверждают в областном управлении СКР, это ведомство проводит по факту доследственную проверку.

Глава пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелов предположил, что мужчины могли пройти на территорию бывшего завода "Уралсельмаш", чтобы похитить металлический лом и сдать его.

Следователи СК ищут очевидцев обрушения и опрашивают представителей предприятия, в ведении которого находится котельная. Продолжается разбор завалов.