Утверждена программа первого выхода "Распадской" на внутренний долговой рынок

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Распадская" утвердил программу биржевых облигаций на общую сумму 100 млрд рублей. Максимальный срок погашения облигаций в рамках программы - десять лет, сообщила компания.

Ранее "Распадская" не выходила на внутренний долговой рынок.

В ноябре прошлого года член совета директоров "Распадской" и вице-президент Evraz по корпоративной стратегии и управлению результативностью Александр Кузнецов говорил инвесторам, что угольная компания может выпустить облигации для финансирования сделки по приобретению АО "ОУК "Южкузбассуголь".

"Говорить о параметрах и сроках конкретных выпусков, а также о целевом использовании средств преждевременно. Компания регистрирует программу, для того чтобы иметь дополнительный инструмент и гибкость в источниках финансирования своей деятельности в будущем", - сообщили "Интерфаксу" в "Распадской".

В конце 2020 года Evraz (владеет около 90,9% "Распадской") завершил консолидацию угольных активов на базе "Распадской": ПАО "Распадская" приобрело 100% АО "ОУК "Южкузбассуголь" (100%-ного дочернего предприятия Evraz) за 69,2 млрд рублей. В результате консолидации "Южкузбассугля" производственная база "Распадской" включает 7 шахт, 2 разреза и 3 обогатительных фабрики в Кемеровской области и 1 шахту в Туве. Запасы составляют 1,9 млрд тонн. Угольные активы Evraz в общей сложности производят (по данным за 2019 год) около 26 млн тонн угля, выручка и EBITDA оценивается в $2 млрд и $840 млн соответственно.

В январе 2021 года Evraz объявил, что изучит возможность выхода из угольного бизнеса, что позволит компании сфокусироваться на развитии стальных активов и сделать угольный бизнес, объединенный на "Распадской", независимым региональным производителем металлургического угля. Выход Evraz из угольных активов металлургической компании поможет повысить рейтинг ESG (экология, социальное развитие, корпоративное управление) и привлечь новых инвесторов, полагают аналитики.

В начале года АКРА присвоило ПАО "Распадская" кредитный рейтинг "АА+(RU)" со стабильным прогнозом. "Кредитный рейтинг ПАО "Распадская" обусловлен сильной рыночной позицией и сильной оценкой бизнес-профиля, которая, в свою очередь, связана с низкой себестоимостью добычи угля и значительной обеспеченностью ресурсной базой. Поддержку уровню рейтинга компании оказывают высокая оценка географической диверсификации продаж и высокий уровень корпоративного управления. Высокая оценка финансового риск-профиля отражает низкую долговую нагрузку, очень высокую рентабельность и ликвидность", - говорилось в сообщении АКРА.