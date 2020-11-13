Миноритариям "Распадской" нашли выход. Обобщение

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Миноритариям "Распадской", которые уже давно борются за "справедливое и равное отношение" ко всем акционерам, а не только к Evraz, представилась возможность выгодно продать свои акции и выйти из капитала угольной компании. Одна из "горячих точек", вполне вероятно, скоро исчезнет с российской карты корпоративного управления.

Evraz, тем временем, вернулся к своему плану консолидации угольных активов, который изначально планировалось реализовать еще в совсем другую эпоху – в 2007 году.

Новая Распадская

Evraz в пятницу объявил о намерении до конца 2020 года консолидировать угледобывающий бизнес на базе ПАО "Распадская" (владеет 90,9% "Распадской"). В результате сделки угольная компания станет владельцем 100% АО "ОУК "Южкузбассуголь" (ЮКУ, 100%-ная "дочка" Evraz), который оценен в 67,7 млрд рублей. Оплату "Распадская" намерена осуществить в денежной форме. За счет каких средств будет проведена оплата, не уточняется.

В результате консолидации "Южкузбассугля" "Распадская" станет крупнейшим игроком на российском рынке коксующегося угля по объему добычи, говорится в сообщении угольной компании. Производственная база будет включать 7 шахт, 2 разреза и 3 обогатительных фабрики в Кемеровской области и 1 шахту в Тува. Запасы составят 1,9 млрд тонн. На конец 2019 года подтвержденные и вероятные запасы угля ПАО "Распадская" по JORC оценивались в 1,351 млрд тонн.

Одобрение сделки вынесено советом директоров "Распадской" на внеочередное собрание акционеров, назначенное на 18 декабря. Закрытие реестра для участия в собрании – 24 ноября.

"Консолидация позволит закрепить позиции "Распадской" как лидирующего российского производителя высококачественного коксующегося угля с низкой себестоимостью, снизить риски бизнеса за счет диверсификации марочного состава углей, расширения клиентской базы и сортамента готовой продукции. Также сделка позволит упростить корпоративную структуру и управление угольным дивизионом Evraz, сделает более прозрачной стратегию объединенного угольного бизнеса", - говорится в сообщении Evraz.

Так называемая "новая "Распадская" по итогам 2020 года сможет добыть 20,5 млн тонн угля (9,2 млн тонн - "Распадская", 11,3 млн тонн – "Южкузбассуголь", в том числе недавно консолидированный "Межегейуголь") и произвести 13,5 млн тонн концентрата (7,8 млн тонн и 5,7 млн тонн соответственно), следует из презентации ПАО "Распадская".

По итогам 2019 года новая компания по объему выручки ($2 млрд) вошла бы в пятерку крупнейших мировых производителей коксующегося угля, EBITDA ($0,8 млрд) - в тройку крупнейших компаний (акции которых обращаются на организованных торгах), более 50% выручки которых в 2019 году пришлось на сегмент коксующегося угля.

EBITDA этой компании в 2020 году предварительно оценивается в 28 млрд рублей (15 млрд руб. - "Распадская", 13 млрд руб. - "Южкузбассуголь"), выручка - в 76 млрд руб. (35 млрд руб. и 41 млрд руб. соответственно).

Ждали несколько лет

Консолидация угольных активов Evraz станет хорошей возможностью для миноритариев "Распадской" выгодно продать свои акции.

В пятницу совет директоров "Распадской" одобрил цену выкупа акций у не согласных с консолидацией угольного бизнеса в размере 164 руб. за бумагу. Это существенно выше текущих рыночных котировок (131 руб./акция по итогам торгов на "Московской бирже" в четверг) и цены buyback, проведенного компанией в 2019 году (141 руб.).

"Некоторые миноритарии "Распадской" ждали этого момента несколько лет. Сделка в целом выгодна для них, так как позволяет как выйти из бумаги по цене выше рыночной (на момент объявления), так и остаться акционерами более крупной компании", - заявил "Интерфаксу" старший аналитик "Атона" Андрей Лобазов, добавив, что в консолидации активов есть смысл из-за потенциального синергетического эффекта, а цена приобретения "Южкузбассугля" выглядит достаточно адекватной.

"В теории, наверное, возможно найти в объединенном активе операционные синергии за счет упрощения структуры управления, но это не game changer, - полагает Артем Багдасарян из БКС. - Как следствие, в случае успеха сделки будет отдельное публичное лицо, на которое консолидированы все угольные активы Evraz. Но это тоже больше про разделение активов внутри группы".

Старший аналитик Sova Capital Юрий Власов рекомендует миноритариям "Распадской" принять участие в выкупе акций после его одобрения на внеочередном собрании.

Выкуп акций (в случае одобрения на внеочередном собрании) у акционеров, не принимавших участие в голосовании или голосовавших против нее, завершится 3 марта (займет от 45 до 75 дней), следует из презентации "Распадской".

Evraz по официальной информации владеет 90,9% "Распадской", и, если предположить, что к выкупу будут предъявлены все оставшиеся 9,1%, их приобретение обойдется примерно в 10,2 млрд рублей. В таком случае может иметь значение норма закона, которая ограничивает расходы АО на выкуп собственных акций 10% от стоимости чистых активов. На начало 2020 года они у "Распадской" равнялись 48,75 млрд рублей, то есть на эту дату расходы компании на выкуп были бы ограничены 4,87 млрд рублей, и, в случае поступления заявок на более крупную сумму, они бы удовлетворялись с коэффициентом.

Недовольные миноритарии

Недовольство миноритариев активизировалось после того, как "Распадская" озвучила в 2019 году новую дивидендную политику и возобновила после почти 8-летнего перерыва выплату дивидендов.

В прошлом году совет директоров "Распадской" утвердил дивидендную политику, согласно которой компания будет осуществлять выплаты при соотношении чистый долг/EBITDA не выше 2х. Минимальный ежегодный платеж составит $50 млн и будет выплачиваться двумя траншами минимум по $25 млн каждый по результатам первого полугодия и финансового года.

Миноритарные акционеры угольной компании недовольны тем, что компания работает только в интересах основного акционера, Evraz. Так, по их мнению, контролирующий акционер получает денежные средства за счет общества любыми способами, кроме дивидендов, а "Распадская" не обеспечивает положительную динамику дивидендных выплат, хотя чистая прибыль компании растет с 2016 года. Это разрушает акционерную стоимость и приводит к недооцененности акций компании, считают они. Миноритарии не только постоянно критиковали компанию на телефонных конференциях по итогам результатов финансовой деятельности, но и писали жалобы в ЦБ.

По итогам первого полугодия 2020 года "Распадская выплатила дивиденды в размере 2,7 рубля на акцию, общий размер рекомендованных выплат составлял 1,8 млрд руб. ($25,2 млн). По итогам 2019 года дивиденды "Распадской" составили 2,83 рубля на акцию, I полугодия прошлого года - 2,5 рубля на акцию.

ЮКУ

"Южкузбассуголь" – непубличная компания. В ее состав входят расположенные в Кемеровской области шахты "Алардинская", "Есаульская", "Ерунаковская-8", "Осинниковская", "Усковская", а также находящиеся на консервации "Абашевская", "Кушеяковская" и "Томская". Запасы угля на конец 2019 года составляли 563 млн тонн.

В 2019 году компания добыла 13,2 млн тонн угля и произвела 5,7 млн тонн концентрата. Выручка в прошлом году составила 56,2 млрд рублей (-16,2% к 2018 году), рентабельность по EBITDA составила 45%, говорится в презентации "Распадской". В 2020 году выручка ожидается на уровне 41,5 млрд рублей, рентабельность - 32%.

Капзатраты "Южкузбассугля" в 2019 году составили 9,7 млрд рублей, а в 2020 году они запланированы на уровне 7,2 млрд рублей (-26%).

На внутренний рынок в 2020 году придется около 69% от общего объема продаж компании. В структуре продаж 67% приходится на уголь марок Ж, ГЖ и ГЖО, 33% - на коксующийся уголь К, КС, ОС.

ПАО "Распадская" входит в "Распадскую угольную компанию" группы Evraz, которая объединяет предприятия единого комплекса по добыче коксующегося угля, включая крупнейшую в стране шахту "Распадская", "Разрез Распадский", шахту "Распадская-Коксовая", "МУК-96", обогатительную фабрику и инфраструктурные предприятия. Подтвержденные и вероятные запасы угля компании по JORC оценивались на конец 2019 года в 1,351 млрд тонн.

Evraz – крупная вертикально интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания и один из крупнейших производителей ванадия в мире. Крупнейший акционер – Роман Абрамович (контролирует 28,68%), Александр Абрамов контролирует 19,35% капитала, Александр Фролов – 9,66%, Геннадий Козовой владеет 5,75%, Евгений Швидлер – около 2,8%.