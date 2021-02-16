ВТБ предложил Минфину увеличить предложение рублевого госдолга

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Глава ВТБ Андрей Костин считает, что хорошие макроэкономические показатели позволяют сегодня безболезненно наращивать объемы госдолга, номинированного в национальной валюте.

ВТБ в 2020 году вместе со Сбербанком были ключевыми участниками ряда рекордных размещений ОФЗ с плавающим купоном, которые позволили Минфину в сжатые сроки перевыполнить амбициозный план заимствований на IV квартал в 2 трлн рублей.

По словам Костина, теперь ВТБ предлагает Минфину вернуться к крупным объемам привлечения на внутреннем рынке.

В декабре, январе и феврале Минфин не размещал флоатеры, ограничиваясь сравнительно небольшими объемами размещения "классики" и линкеров.

"Переход экономики в штатный режим возвращает в центр повестки реализацию национальных проектов развития, в том числе за счет внебюджетного финансирования. Мы как системообразующий банк в постпандемийный период готовы не только наращивать кредитование реального сектора, но и более активно подключать свои ресурсы и экспертизу к работе по нацпроектам", - сказал журналистам Костин.

По его словам, для финансирования нацпроектов ВТБ предлагает как механизмы ГЧП, привлекающие деньги с рынка, так и покупку государственных долговых обязательств.

"В первую очередь, мы говорим о государственно-частном партнерстве. Оно хорошо себя зарекомендовало, например, при реализации банком ВТБ крупнейших проектов транспортной инфраструктуры. Уверен, что формат ГЧП может быть столь же эффективно востребован и в других сферах, например, при строительстве и эксплуатации ключевой социальной инфраструктуры - медицинские и культурные учреждения, учебные заведения. Несколько таких проектов сейчас находятся у нас в проработке", - сказал Костин, отметив, что в качестве альтернативы ГЧП для увеличения финансирования нацпроектов ВТБ готов предложить увеличение объемов приобретения госдолга.

В начале декабря прошлого года, когда серия рекордных аукционов Минфина уже завершилась, Костин сообщал, что ВТБ довел объем ОФЗ в своем портфеле до 750 млрд рублей, в следующем году не исключает продолжения вложений, так как инструмент "ликвидный".

Практику прошлого года, по итогам которого объем привлечения Россией средств на внутреннем рынке составил беспрецедентные 5,3 трлн рублей, министр финансов Антон Силуанов называл "чрезвычайной". Продолжать дальше практику предложения флоатеров с существенной премией к рынку нельзя, отмечал он, поэтому в 2021 году Минфин планирует сделать ставку на классические ОФЗ с длинной дюрацией.

"Плавающая доходность - это тоже определенная степень риска в наших обязательствах, которую надо учитывать, и поскольку на ближайшую пятилетку у нас сложился достаточно большой объем обязательств по погашению долгов, нам приходилось заимствовать на период 9-10 и далее годов. Не все инвесторы готовы были вдолгую вкладываться, а если и готовы, то говорили, давайте нам плавающие ставки, которые нас будут страховать. (...) Такую чрезвычайную политику мы не можем продолжать, хотя в следующем году дополнительный фискальный стимул - около 1% ВВП, а в 2022 году мы должны выйти на обычную, нормальную бюджетную политику, которая приводит к тому, что мы уверены в выполнении в полном объеме наших обязательств и не создаем нагнетание напряженности на финансовом рынке", - отмечал Силуанов.

Рекордные прошлогодние размещения бумаг с плавающей доходностью были результатом предварительных обсуждений с крупнейшими банками, говорил министр. "Мы же с банками общаемся, и банки говорят, мы готовы будем покупать ваши бумаги, но нам нужна такая-то доходность, такая-то премия. Очень долго спорили, нашли компромиссы, нашли те уровни доходности, которые устраивают и банки, и Минфин. Но мы заплатили дополнительно деньги", - рассказывал он о переговорах по размещению больших объемов флоатеров в III-IV кварталах.

План по заимствованиям на текущий год предусматривает чистое привлечение в объеме около 2,7 трлн рублей. Силуанов говорил, что для выполнения плана нужно за аукционный день привлекать примерно 75 млрд рублей. Однако пока Минфин далек от этих цифр, не говоря уже о прошлогодних максимумах: на данный момент лучший с 16 декабря результат зафиксирован на аукционах 10 февраля, когда объем привлечения составил 49,4 млрд рублей.

Очередные аукционы ОФЗ на среду Минфин объявит позже 16 февраля.