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ВТБ до конца года больше не будет наращивать портфель ОФЗ

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - ВТБ, как и планировал, довел объем ОФЗ в своем портфеле до 750 млрд рублей, вкладываться в этот инструмент в текущем году на оставшихся декабрьских аукционах больше не намерен, сообщил в кулуарах Первого евразийского форума глава банка Андрей Костин.

Комментируя свои планы на 2021 год, Костин отметил: "Не знаю, ОФЗ хороший такой, ликвидный инструмент. Посмотрим. Но мы в принципе не против покупать ОФЗ, они репуются. У нас сейчас с ликвидностью нет проблем".

Ранее, в конце октября, Костин сообщал, что банк вложил 400-500 млрд рублей в ОФЗ и готов нарастить объемы до 750 млрд рублей в 2020 году.

"Мы очень осторожно заходили в рынок и, честно говоря, ждали, когда этот рынок будет корректироваться до той цифры, которая нас в большей степени устраивала", - сказал он. "Сейчас мы видим, что рынок примерно на том уровне, на котором нам есть смысл брать сегодня с точки зрения нашей финансовой деятельности", - отметил глава ВТБ.

Первый зампред ВТБ Юрий Соловьев объяснял, что банку "очень нравится спред". "Мы считаем, что спред (в облигациях с переменным купоном. - ИФ.) достиг своего максимума и на нем мы действительно осуществили достаточно большие для нас покупки. По облигациям с фиксированной доходностью мы тоже считаем, что расширение спредов закончилось и часть нашей позиции, она сконцентрирована в длинном конце ОФЗ и тоже отражает наш взгляд на рынок - то, что дальше кривая будет, скорее, идти в обратную сторону, то есть доходности будут уменьшаться", - сказал он.

Директор долгового департамента Минфина Петр Казакевич ранее говорил, что до конца года потребность бюджета в заемных средствах не превысит 350 млрд рублей, поэтому массированных заимствований, как это было последние 1,5-2 месяца, в декабре не будет. "У нас сейчас есть определенная гибкость, мы можем позволить себе тестировать рынок с помощью тех инструментов, которые мы активно не предлагали, я имею в виду ОФЗ-ПД. Пробовать различные сроки, при этом мы не исключаем возможности привлечения средств с помощью флоатеров также, в ограниченном объеме, но ориентир я озвучил - наши планы таковы", - сказал он.

2 декабря Минфин предложил ОФЗ-ПД двух серий. В итоге было продано ОФЗ-ПД 26234 на 9 млрд 464 млн рублей по номиналу при спросе 20 млрд 532 млн рублей и объеме предложения 30 млрд рублей и ОФЗ-ПД 26235 на 8 млрд 987 млн рублей при спросе 14 млрд 143 млн рублей.

По итогам последнего ноябрьского аукциона общий объем размещений в IV квартале составил 2,327 трлн рублей по номиналу при плане в 2 трлн рублей. Всего чистое привлечение по итогам 2020 года ожидается в размере 5,02 трлн рублей.

ВТБ Андрей Костин Юрий Соловьев ОФЗ Минфин

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