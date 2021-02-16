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Восемь беременных скончались от COVID-19 в Петербурге в 2020 году

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Восемь беременных женщин скончались в 2020 году в Санкт-Петербурге от COVID-19, сообщил глава городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

"Зарегистрированы 12 случаев материнских смертей, в восьми из них причиной явилась новая коронавирусная инфекция", - сказал Лисовец во вторник на заседании правительства.

По данным комитета, в Петербурге в 2020 году родили 55,5 тыс. женщин, что примерно на 4 тысячи меньше, чем годом ранее. В городе за год на свет появились почти 56 тыс. детей (60 030 детей в 2019 году). Уровень младенческой смертности составил 3,4 на 1 тысячу родившихся живыми, это один из самых низких показателей в России, отметил Лисовец.

Глава комитета напомнил, что в 2020 году смертность в Петербурге в целом увеличилась почти на 23%, прирост почти полностью обусловлен COVID-19. Большинство умерших от соматических заболеваний и от коронавируса - жители старше 65 лет. При этом 90% умерших в 2020 году женщин были старше 65 лет, среди мужчин этот показатель составляет 78%.

В начале декабря в комитете сообщали о смерти за пандемию пяти беременных с COVID-19, почти во всех случаях удалось спасти новорожденных.

Хроника 09 января 2020 года – 16 февраля 2021 годаПандемия коронавируса
Петербург Дмитрий Лисовец Коронавирус

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