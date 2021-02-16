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ЕСПЧ признал несправедливым приговор по делу об убийстве адвоката Маркелова

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал нарушенным право на справедливый суд в отношении националистов Никиты Тихонова и Евгении Хасис, осужденных за убийство адвоката Станислава Маркелова и журналистки "Новой газеты" Анастасии Бабуровой.

Шесть из семи судей ЕСПЧ постановили, что в данном случае была нарушена статья 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, так как вынесшие приговор присяжные не были беспристрастны, сообщил "Интерфаксу" адвокат Хасис Дмитрий Аграновский.

При этом ЕСПЧ не присудил Тихонову и Хасис какой-либо компенсации.

"Данного решения ЕСПЧ достаточно для обращения в президиум Верховного суда России за пересмотром приговора, это и была наша цель", - сказал Аграновский.

Убийство Маркелова и Бабуровой

Маркелов и Бабурова были убиты 19 января 2009 года на Пречистенке в Москве сразу после пресс-конференции адвоката.

Согласно вердикту присяжных Мосгорсуда, Тихонов и его гражданская жена Хасис совершили преступление "в связи с активным участием Маркелова в антифашистском движении", а также из-за того, адвокат профессионально занимался защитой граждан с антифашистскими взглядами. С Бабуровой, согласно вердикту, злоумышленники расправились, так как она была очевидцем убийства Маркелова.

Кроме того, националисты были признаны виновными в незаконном обороте оружия и боеприпасов, а Тихонов еще и в подделке документов.

6 мая 2011 года Мосгорсуд на основании обвинительного вердикта присяжных приговорил Тихонова к пожизненному заключению за убийство адвоката и журналистки, Хасис получила 18 лет колонии за соучастие в убийстве.

Свою вину в убийстве они не признали.

Дмитрий Аграновский ЕСПЧ Никита Тихонов Евгения Хасис Станислав Маркелов Анастасия Бабурова

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