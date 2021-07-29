Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 22:59Заразились
на 29.07В России 6 218 502+23 270В мире 195 968 310+638 614

ЕСПЧ отказался пересматривать дело осужденных за убийство адвоката Маркелова

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о нарушении права на справедливый суд в отношении националистов Никиты Тихонова и Евгении Хасис, осужденных за убийство адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, не будет пересмотрено и вступило в силу.

"Решение ЕСПЧ по делу Тихонова и Хасис вступило в законную силу. Европейский суд по правам человека отказал правительству РФ в передаче дела на рассмотрение Большой палаты ЕСПЧ", - сообщил "Интерфаксу" адвокат Хасис Дмитрий Аграновский.

В РоссииЕСПЧ признал несправедливым приговор по делу об убийстве адвоката МаркеловаЧитать подробнее

16 февраля стало известно, что ЕСПЧ признал нарушенной статью 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод в связи с отсутствием беспристрастности присяжных, вынесших обвинительный приговор в отношении Тихонова и Хасис. При этом ЕСПЧ не присудил Тихонову и Хасис какой-либо компенсации.

14 мая Минюст России направил в ЕСПЧ ходатайство о передаче дела на пересмотр в Большую Палату ЕСПЧ.

По словам Аграновского, "данного решения ЕСПЧ достаточно для обращения в президиум Верховного суда России за пересмотром приговора".

В РоссииЕвгения Хасис рассказала о планах БОРНа убить адвоката ХодорковскогоЕвгения Хасис рассказала о планах БОРНа убить адвоката ХодорковскогоЧитать подробнее

Убийство Маркелова и Бабуровой

Маркелов и Бабурова были убиты 19 января 2009 года в Москве на улице Пречистенка. 28 апреля 2011 года присяжные голосами семь против пяти признали Тихонова и Хасис виновными в этом убийстве и не заслуживающими снисхождения. Кроме того, националисты были признаны виновными в незаконном обороте оружия и боеприпасов, а Тихонов – еще и в подделке документов. 6 мая 2011 года Мосгорсуд на основании обвинительного вердикта присяжных приговорил Тихонова к пожизненному заключению, а Хасис получила 18 лет колонии за соучастие в убийстве. Свою вину в убийстве они не признали.

Согласно вердикту присяжных, Тихонов и его гражданская жена Хасис совершили преступление "в связи с активным участием Маркелова в антифашистском движении и осуществлением им профессиональной деятельности по защите лиц, придерживающихся антифашистской идеологии". Бабурова была убита "в целях сокрытия преступления как очевидец убийства Маркелова".

ЕСПЧ Никита Тихонов Евгения Хасис

Новости по теме

Хасис и Тихонов виновны

Новости
Пандемия коронавируса

Байден призвал штаты платить $100 привитым от COVID-19

Байден призвал штаты платить $100 привитым от COVID-19

Инцидент с модулем "Наука" развернул МКС на 45 градусов

Арктика нагревается быстрее других регионов планеты

На МКС незапланированно включились двигатели модуля "Наука"

РФ начала переброску войск на учения у границы Узбекистана с Афганистаном

РФ начала переброску войск на учения у границы Узбекистана с Афганистаном
Пандемия коронавируса

ВОЗ сообщила о четвертой волне COVID на Ближнем Востоке и в Северной Африке

ВОЗ сообщила о четвертой волне COVID на Ближнем Востоке и в Северной Африке
Пандемия коронавируса

В больницах Бангкока из-за COVID-штамма "дельта" сложилась критическая ситуация

В больницах Бангкока из-за COVID-штамма "дельта" сложилась критическая ситуация

Число жертв взрыва на химпредприятии в Германии выросло до пяти

Пандемия коронавируса

В Италии сообщили о четвертой волне коронавируса

Отели и виллы эвакуировали в турецком Мармарисе из-за лесных пожаров

Отели и виллы эвакуировали в турецком Мармарисе из-за лесных пожаров
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');