ЕСПЧ отказался пересматривать дело осужденных за убийство адвоката Маркелова

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о нарушении права на справедливый суд в отношении националистов Никиты Тихонова и Евгении Хасис, осужденных за убийство адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, не будет пересмотрено и вступило в силу.

"Решение ЕСПЧ по делу Тихонова и Хасис вступило в законную силу. Европейский суд по правам человека отказал правительству РФ в передаче дела на рассмотрение Большой палаты ЕСПЧ", - сообщил "Интерфаксу" адвокат Хасис Дмитрий Аграновский.

16 февраля стало известно, что ЕСПЧ признал нарушенной статью 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод в связи с отсутствием беспристрастности присяжных, вынесших обвинительный приговор в отношении Тихонова и Хасис. При этом ЕСПЧ не присудил Тихонову и Хасис какой-либо компенсации.

14 мая Минюст России направил в ЕСПЧ ходатайство о передаче дела на пересмотр в Большую Палату ЕСПЧ.

По словам Аграновского, "данного решения ЕСПЧ достаточно для обращения в президиум Верховного суда России за пересмотром приговора".

Убийство Маркелова и Бабуровой

Маркелов и Бабурова были убиты 19 января 2009 года в Москве на улице Пречистенка. 28 апреля 2011 года присяжные голосами семь против пяти признали Тихонова и Хасис виновными в этом убийстве и не заслуживающими снисхождения. Кроме того, националисты были признаны виновными в незаконном обороте оружия и боеприпасов, а Тихонов – еще и в подделке документов. 6 мая 2011 года Мосгорсуд на основании обвинительного вердикта присяжных приговорил Тихонова к пожизненному заключению, а Хасис получила 18 лет колонии за соучастие в убийстве. Свою вину в убийстве они не признали.

Согласно вердикту присяжных, Тихонов и его гражданская жена Хасис совершили преступление "в связи с активным участием Маркелова в антифашистском движении и осуществлением им профессиональной деятельности по защите лиц, придерживающихся антифашистской идеологии". Бабурова была убита "в целях сокрытия преступления как очевидец убийства Маркелова".