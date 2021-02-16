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Суд в Крыму арестовал семейную пару по делу о финансировании ИГ

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Киевский райсуд Симферополя избрал меру пресечения для семейной пары, которых российские спецслужбы считают причастными к финансированию запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ), сообщила "Интерфаксу" адвокат Лиля Гемеджи.

"Молодой женщине избрали домашний арест на 1 месяц и 26 суток, у нее месячный ребенок. Ее муж арестован, направлен на такой же срок в СИЗО Симферополя", - сказала адвокат.

Заседание суда прошло в понедельник, 15 февраля, вечером.

По словам Гемеджи, мужчина не признает свою вину, а его жена дала признательные показания. Адвокат считает, что женщина себя оговорила "из-за страха потерять маленького ребенка".

Гемеджи уточнила, что ее клиентка - крымчанка, вышла замуж и вместе с супругом переехала в Татарстан.

В доме у пары в Татарстане прошли обыски, мужа и жену задержали и доставили в Крым.

Пресс-служба суда подтвердила информацию об аресте фигурантов дела. Как установило следствие, "Я. и М. в целях конспирации своей преступной деятельности" по финансированию террористов, действуя под предлогом благотворительности (сбора средств на строительство мечетей, помощь нуждающимся детям, женщинам, беженцам), собирали деньги через соцсеть "ВКонтакте", говорится в пресс-релизе суда.

При этом, как отмечается, обвиняемые осознавали, что эти средства предназначены для финансирования НВФ, "входящих в состав международной террористической организации ИГИЛ".

Ранее центр общественных связей ФСБ сообщил о том, что в Крыму и Татарстане пресечена деятельность россиян, которые с 2015 по 2019 год собирали через интернет под видом благотворительной помощи деньги для перевода за рубеж боевикам. Число задержанных не уточнялось.

Во время обысков в домах задержанных были изъяты средства связи, компьютерная техника, магнитные носители информации и иные предметы, имеющие отношение к их преступлениям. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по ч. 1.1 и ч. 4 ст. 205.1 (содействие террористической деятельности) УК РФ.

Симферополь Крым Татарстан ФСБ Лиля Гемеджи

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