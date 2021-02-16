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ФСБ пресекла многолетнее финансирование ИГ под видом благотворительности

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - ФСБ и Росфинмониторинг пресекли в Крыму и Татарстане сбор средств в пользу террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещено в России) под видом благотворительности, сообщил центр общественных связей спецслужбы.

Задержаны люди, которых подозревают в том, что они с 2015 по 2019 год занимались сбором денег для перевода за границу на нужды боевиков. Сколько человек задержано, в центре не уточнили. Им вменяют содействие терроризму (ч. 1.1 и ч.2 чт. 205.1 УК).

При обысках у них дома нашли и изъяли средства связи, компьютеры, магнитные носители информации и "иные предметы, имеющие отношение к противоправной деятельности".

ФСБ Росфинмониторинг Крым Татарстан ИГ

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