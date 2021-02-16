Володин опроверг заявления о терроре в отношении оппозиции в РФ

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что парламентская оппозиция несправедливо проводит параллели между уголовным преследованием своих политиков и сталинскими репрессиями.

"Если уж так говорить, у всех параллель с тем красным террором, который был в свое время объявлен. У нас это с вами на улице? Нет!" - заявил Володин во вторник на пленарном заседании Госдумы, отвечая на высказывания первого зампреда думского комитета по делам национальностей Валерия Рашкина (КПРФ).

По словам Володина, нельзя провести параллель между уголовным преследованием политиков и политическими репрессиями 1930-х гг. в СССР. Спикер отметил, что претензии к работе правоохранительных органов должны рассматриваться в суде, при этом высказал мнение, что не следует "прикрывать политикой" противоправные действия.

"Кто хочет свою политическую деятельность оправдать, нарушая российские законы, расшатывая государство, ослабляя его и получая деньги из-за границы, обвиняя теперь страну в "красном терроре" - это непорядочно (...) Обращайтесь в суд - здесь вас поддержим, но политические ярлыки вешать не позволим", - сказал председатель.

Ранее на пленарном заседании депутат Рашкин сообщил о задержаниях членов КПРФ, назвав действия властей "террором".

"Есть громкие дела, о которых говорят в различных СМИ, в том числе на федеральных телеканалах, и есть совершенно запредельные, дикие ситуации, о которых никто не знает, потому что есть указание блокировать КПРФ. Когда я говорю о политических репрессиях, о реальном терроре, развернутом в отношении инакомыслящих, - это не фигура речи и не художественная метафора", - сказал Рашкин.

Ранее в феврале Рашкин сообщил о задержании полицией депутата от фракции КПРФ Саратовской областной думы Николая Бондаренко. В свою очередь депутат Госдумы от КПРФ Ольга Алимова рассказала "Интерфаксу", что Бондаренко задержали "за участие в митинге оппозиции 31 января в Саратове".