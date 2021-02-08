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В Саратове задержан депутат облдумы от КПРФ Бондаренко

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Депутат Госдумы Валерий Рашкин сообщил о задержании полицией депутата от фракции КПРФ Саратовской областной думы Николая Бондаренко.

"Полиция задержала депутата Саратовской областной думы от КПРФ и блогера. Он успел только позвонить и сообщить об этом, после чего у него отобрали телефон", - написал Рашкин в твиттере.

В свою очередь депутат Госдумы от КПРФ Ольга Алимова сообщила "Интерфаксу", что Бондаренко задержали "за участие в митинге оппозиции 31 января в Саратове". "Бондаренко был задержан утром в понедельник, в своем подъезде. Сегодня будет суд", - сказала Алимова.

В твиттере Алимова уточнила, что административное дело в отношении Бондаренко возбуждено по п.5 ст. 20.2 КоАП (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

В правоохранительных органах ситуацию пока не комментируют.

Саратовская область КПРФ Николай Бондаренко

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