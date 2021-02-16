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В Коми впервые выявили африканскую чуму свиней

Режим ЧС введен в трех муниципалитетах республики

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Африканская чума свиней (АЧС) впервые выявлена в Коми, режим ЧС введен в трех муниципалитетах, сообщил глава республики Владимир Уйба.

"В поселке Краснозатонский под Сыктывкаром в личном подсобном хозяйстве пало 13 животных. Прошу в связи с этим фермеров, владельцев частных подворий мобилизоваться и ввести внутренний карантин в хозяйствах. Владельцам личных подсобных хозяйств следует воздержаться от покупки и перевозки свиней до снятия ограничительных мероприятий", - сказал Уйба в видеообращении к жителям региона во вторник.

Он призвал ввести карантинный режим в каждом хозяйстве, чтобы локализовать очаг и не допустить дальнейшее распространение вируса.

Уйба уточнил, что режим ЧС действует в Сыктывкаре, Сыктывдинском и Корткеросском районах с 20:00 мск 15 февраля. Специалисты ветеринарной службы совместно с МВД проводят поголовный учет свиней в этой зоне.

Как сообщалось в понедельник со ссылкой на пресс-службу министерства сельского хозяйства и потребительского рынка Коми, вспышка АЧС была выявлена в сыктывкарском поселке Краснозатонский. Очаг обнаружен в личном подворье.

В 2016 году в Коми для защиты от африканской чумы свиней ввели режим повышенной готовности.

Коми

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