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Четверо погибли в ДТП с рейсовым автобусом в Иркутской области

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Грузовик, рейсовый автобус и автомобиль столкнулись в среду на трассе А331 "Вилюй" в Иркутской области, погибли четыре человека, сообщает пресс-служба главного управления МВД по региону.

"В результате аварии погибли четыре человека - это водитель автобуса и три человека, находившихся в автомобиле Toyota Ipsum", - говорится в сообщении.

Столкновение грузовика, рейсового автобуса и автомобиля произошло около 04:00 (23:00 мск 16 февраля) между городами Тулун и Братск в районе населенного поселка Кузнецовка Братского района.

"Известно, что автобусе находились около 25 пассажиров. На попутном автобусе они направлены в Братск. Некоторые из них могли получить травмы", - говорится в сообщении.

В настоящее время инспекторы ГИБДД и представители экстренных служб находятся на месте происшествия, информация о пострадавших уточняется.

Иркутская область

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