Авто в аварии с четырьмя погибшими в Иркутской области врезалось в припаркованный грузовик

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Автоавария с четырьмя погибшими в Иркутской области предварительно произошла после столкновения автомобиля с припаркованным грузовиком, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе главного управления МВД по региону.

"По предварительным данным, автомобиль Toyota Ipsum столкнулся с припаркованным грузовым транспортом. После чего с автомобилем столкнулся автобус", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, автобус следовал по маршруту "Иркутск - Тулун - Братск".

Как сообщалось, около 04:00 (23:00 16 февраля по Москве) на трассе А331 "Вилюй" между городами Тулун и Братск в районе села Кузнецовка Братского района столкнулись грузовик, рейсовый автобус и автомобиль Toyota Ipsum. Погибли четыре человека - водитель автобуса и три человека, находившихся в автомобиле.

Известно, что автобусе находились около 25 пассажиров. На попутном автобусе они направлены в Братск.

Информация о пострадавших уточняется.