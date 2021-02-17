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Совфед одобрил закон о штрафах за неупоминание статуса иноагентов

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Совет Федерации одобрил закон о введении штрафов за распространение информации об иностранных агентах и их материалов без указания их статуса.

Закон вводит административную ответственность за распространение в СМИ информации о физических лицах, некоммерческих организациях и общественных объединениях, не зарегистрированных в качестве юрлиц, признанных иностранными агентами, а также их материалов, без указания на данный статус. Штрафы за подобные правонарушения должны составить от 2 до 2,5 тыс. рублей для граждан, от 4 до 5 тыс. рублей для должностных лиц и от 40 до 50 тыс. рублей для юридических лиц.

Эти штрафы будут грозить средствам массовой информации.

Также законом вводится ответственность за непредоставление или несвоевременное предоставление в уполномоченные органы информации о наличии признаков иностранного агента для физических лиц и общественных объединений, по аналогии с существующими санкциями для НКО-иноагентов. Физических лиц предлагается наказывать штрафом от 30 до 50 тыс. рублей, в случае общественных объединений - штрафом от 5 до 10 тыс. рублей для граждан и от 10 до 30 тыс. рублей для должностных лиц.

Отдельные штрафы появляются за производство и распространение в интернете и СМИ самими общественными объединениями и НКО собственных материалов, а также направление обращений в другие организации (в том числе образовательные) и государственные органы без указания на свой статус иноагента: в случае общественных объединений от 50 до 100 тыс. рублей для физических лиц и от 100 до 300 тыс. рублей для должностных лиц.

Если же участник признанного иноагентом общественного объединения "при осуществлении политической деятельности" опубликует собственные материалы и не укажет на свою принадлежность к такой организации, на него должен быть наложен штраф в 5 тыс. рублей, следует из законопроекта.

В аналогичных случаях для некоммерческих организаций сохраняются штрафы от 100 до 300 тыс. рублей для должностных и от 300 до 500 тыс. рублей для юридических лиц, но положения КоАП так же дополняются штрафом в 5 тыс. рублей для участников НКО-иноагентов за самостоятельное распространение собственных материалов политического характера без указания на свою принадлежность к организации.

Кроме того, для всех нарушений порядка распространения материалов иностранных агентов предусмотрена конфискация предмета административного нарушения.

Совет Федерации Совфед

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