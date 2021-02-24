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Путин ввел штрафы для СМИ за упоминание иноагентов без указания их статуса

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин подписал закон, который вводит штрафы за распространение информации об иностранных агентах и созданных ими материалах без указания их статуса. Под действие закона попадают в том числе иноагенты-физлица и не образующие юрлицо общественные организации, признанные иноагентами.

Штрафы для граждан составят от 2000 до 2500 рублей, для должностных лиц - от 4000 до 5000 рублей, для юридических лиц - от 40 000 до 50 000 рублей.

Закон также вводит штрафы за непредоставление или несвоевременное предоставление в уполномоченные органы информации о наличии признаков иностранного агента для физических лиц и общественных объединений, по аналогии с существующими санкциями для НКО-иноагентов. Штрафы для физлиц-иноагентов составят от 30 000 до 50 000 рублей, а в случае общественных объединений - от 5000 до 10 000 рублей для граждан, и от 10 000 до 30 000 рублей для должностных лиц.

Закон также предусматривает штрафы для иноагентов за выпуск и распространение в интернете и СМИ собственных материалов без маркировки, а также за рассылку обращений в другие организации, в том числе образовательные, и государственные органы без указания своего статуса иноагента. Для физлиц штрафы составят от 50 000 до 100 000 рублей, для должностных лиц - от 100 000 до 300 000 рублей.

Если же участник признанного иноагентом общественного объединения "при осуществлении политической деятельности" опубликует собственные материалы и не укажет на свою принадлежность к такой организации, на него должен быть наложен штраф в 5000 рублей, следует из закона.

В аналогичных случаях для НКО-иноагентов сохраняются штрафы до 300 000 рублей для должностных лиц и до 500 000 рублей для юридических лиц, но положения КоАП также дополняются штрафом в 5000 рублей для участников НКО-иноагентов за самостоятельное распространение собственных материалов политического характера без указания на свою принадлежность к организации.

Кроме того, для всех нарушений порядка распространения материалов иностранных агентов предусмотрена конфискация предмета административного нарушения.

Владимир Путин иноагенты

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