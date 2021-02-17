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"Прогресс" отклонился от оси причаливания во время стыковки с МКС

По этой причине "грузовик" пришлось состыковывать со станцией в ручном режиме

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Переход на ручной режим состыковки транспортного грузового корабля "Прогресс МС-16" с Международной космической станцией (МКС) произошел из-за отклонения от оси причаливания, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Роскосмоса".

"Во время стыковки ТГК (транспортный грузовой корабль - ИФ) "Прогресс МС-16" отклонился от оси причаливания", - сообщили в госкорпорации.

"Следуя рекомендациям специалистов главной группы управления полетом, космонавт "Роскосмоса" Сергей Рыжиков перешел в ручной режим причаливания и штатно состыковал "Прогресс" с Международной космической станцией", - отметили в пресс-службе.

15 февраля с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель "Союз-2.1а" с транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-16". Пуск прошел штатно в 07:45 по московскому времени с площадки №31. 17 февраля в 09:27 по Москве "грузовик" пристыковался к модулю "Пирс" российского сегмента МКС.

Корабль доставил экипажу запас азота и материалы для герметизации промежуточной камеры модуля "Звезда", где была обнаружена утечка воздуха. Кроме этого "Прогресс" доставил более 600 кг топлива и 420 кг воды, а также другие грузы, необходимые для дальнейшей эксплуатации станции в пилотируемом режиме. Всего на борту корабля находится около 2,5 т грузов.

В настоящее время на борту МКС работает экипаж 64-й длительной экспедиции в составе космонавтов "Роскосмоса" Сергея Рыжикова, Сергея Кудь-Сверчкова, астронавтов NASA Кэтлин Рубинс, Майкла Хопкинса, Виктора Гловера, Шеннон Уокер и астронавта JAXA Соити Ногути.

МКС Прогресс МС-16 Роскосмос Сергей Рыжиков

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