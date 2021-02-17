Грузовик "Прогресс МС-16" пристыковался к МКС в ручном режиме

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Грузовой космический корабль "Прогресс МС-16" в среду утром состыковался с Международной космической станцией (МКС), трансляцию стыковки ведет госкорпорация "Роскосмос".

Грузовой корабль пристыковался к модулю "Пирс" российского сегмента МКС в ручном режиме в 9:27 по Москве.

Корабль доставил экипажу запас азота и материалы для герметизации промежуточной камеры модуля "Звезда", где была обнаружена утечка воздуха. Кроме этого, "Прогресс" доставил более 600 кг топлива и 420 кг воды, а также другие грузы, необходимые для дальнейшей эксплуатации станции в пилотируемом режиме. Всего на борту корабля находится около 2,5 т грузов.

Среди прочего на МКС прибыло научное оборудование, в частности, "Фотобиореактор" для проведения экспериментов по получению кислорода с помощью водорослей и бактерий. Также экипаж станции получит пробники "Биодеградация" для мониторинга состава микроорганизмов в атмосфере МКС и для изучения их влияния на конструкционные материалы в условиях космоса.

В январе руководитель полета российского сегмента станции Владимир Соловьев сообщал, что "Прогресс" доставит на станцию мощный микроскоп для поиска мест утечки воздуха.

Об утечке воздуха на МКС стало известно 20 августа 2020 года. 24 августа глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил "Интерфаксу", что утечка воздуха на МКС незначительна и еле уловима приборами.

Космонавтам удалось обнаружить одно из вероятных мест утечки и изолировать его временными средствами, однако полностью устранить ее пока не удается.

В настоящее время на борту МКС работает экипаж 64-й длительной экспедиции в составе космонавтов "Роскосмоса" Сергея Рыжикова, Сергея Кудь-Сверчкова, астронавтов НАСА Кэтлин Рубинс, Майкла Хопкинса, Виктора Гловера, Шеннон Уокер и астронавта JAXA Соити Ногути.