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Для избивавшего беременных женщин в Татарстане потребовали 9 лет колонии

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Госуобвинитель попросил суд приговорить к девяти годам колонии строгого режима жителя Татарстана Альберта Хабибуллина, избившего нескольких беременных женщин в парке Нижнекамска, сообщил в среду старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Он добавил, что судебное заседание отложено на 10 марта на 14 часов.

В начале июля 2020 года 33-летний ранее судимый житель Нижнекамска избил в городском парке несколько женщин, две из них были беременны. Нападения происходили в том числе в присутствии детей одной из потерпевших.

Видео этого нападения появилось в СМИ и вызвало большой общественный резонанс. На кадрах видно, как злоумышленник нападает со спины на женщину, гуляющую с детьми, и бьет ее ногой. Затем он таким же образом нападает еще на нескольких женщин. После задержания татарстанец объяснил свои действия ненавистью к женщинам.

Хабибуллину было предъявлено обвинение по статьям "хулиганство" и "причинение физических или психических страданий путем насильственных действий в отношении женщин, заведомо для виновного находящихся в состоянии беременности".

Также следователи возбудили уголовное дело по статье "халатность" в отношении должностных лиц УМВД по Нижнекамскому району, отказавшихся рассматривать заявление девушки, избитой женоненавистником.

Татарстан Нижнекамск Альберт Хабибуллин

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