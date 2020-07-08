Избивавший матерей из-за ненависти к женщинам житель Татарстана стал фигурантом уголовного дела

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Полиция Нижнекамска (Татарстан) возбудила уголовное дело о хулиганстве в отношении мужчины, который напал на нескольких женщин в городском парке, сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

По данным пресс-службы СК РФ, председатель СКР Александр Бастрыкин поручил провести доследственную проверку после публикаций в СМИ о серии нападений на женщин в парке Нижнекамска.

Поводом для проверки стало видео с камер видеонаблюдения, где видно, как мужчина нападает со спины на женщину, гуляющую с детьми, и сильно пинает ее ногой. Затем он таким же образом нападает ещё на нескольких женщин, часть из них - также гуляет с детьми.

После того, как мужчину задержали, он объяснил свое поведение ненавистью к женщинам.

В ближайшее время следствие попросит суд о его аресте.