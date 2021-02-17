Уволилась сити-менеджер Симферополя

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - В Симферополе глава администрации города Елена Проценко подала заявление об уходе по собственному желанию, сообщил во "ВКонтакте" глава Крыма Сергей Аксенов.

По его словам, она "приняла это решение, оценив перспективы своей команды и ее возможности по достижению поставленных целей".

Исполнять обязанности сити-менеджера до конкурса будет замглавы администрации Валентин Демидов.

Аксенов заверил горожан, что на работе городского хозяйства отставка Проценко никак не отразится.

Проценко возглавила администрацию Симферополя осенью 2019 года, став четвертым сити-менеджером крымской столицы с 2014 года. До этого она была директором муниципального предприятия "Метроград", которое отвечает за управление городскими рынками.

В Симферополе с августа 2020 года вода в жилой фонд подается по графику из-за обмеления водохранилищ. 15 февраля стало известно, что горожане в очередной раз пожаловались, что водопроводная вода стала очень грязной.