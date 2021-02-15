Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:26Заразились
на 15.02В России 4 086 090+14 207В мире 108 812 804+275 922

Жители Симферополя стали массово жаловаться на грязную воду

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Симферопольцы сообщают об очень мутной воде из-под крана, компания-поставщик обещает устранить проблему в ближайшее время.

"Основная тема этой (прошлой - ИФ) недели - грязная вода", - сказал гендиректор государственного унитарного предприятия "Вода Крыма" Владимир Баженов на заседании штаба по ситуации с водой на полуострове в понедельник.

В РоссииЗапасы воды в Симферопольском водохранилище практически истощилисьЗапасы воды в Симферопольском водохранилище практически истощилисьЧитать подробнее

"Причина - недобросовестный подрядчик (проводивший работы на водоводе - ИФ), который не может устранить неисправность на своих сетях. Очередная подача воды (по недавно подключенному водоводу - ИФ) привела к тому, что мы опять загнали в город некачественную воду. В смысле как некачественную? Та вода, которая была в трубе, пошла другим направлением, и все, что за десятки лет накопилось в трубе, понесло обратно", - отметил руководитель "Воды Крыма".

Сейчас на полуострове минусовая температура воздуха, сбрасывать воду на улицы Симферополя через гидранты нельзя, потому что это создаст "реальные катки", заявил Баженов. "Поэтому мы остановили подачу воды с этого направления (по недавно подключенному водоводу - ИФ), мы раскрутились на аянскую воду (вода из Аянского водохранилища - ИФ) и до конца дня заполним город (часть районов, из которых поступают жалобы - ИФ) этой водой", - сказал Баженов.

Он сообщил также, что за прошлую неделю из водохранилищ поверхностного стока подняли 754 тыс. кубометров воды для Симферополя, за аналогичный период в прошлом году - 1,043 млн кубов.

"Всего 5 тысяч кубов воды поднято за прошедшие сутки из Симферопольского водохранилища. Мы постепенно будем отказываться от этого источника. В город за прошедшие сутки со всех скважин западного направления доставлено в Симферополь 80 тысяч кубометров воды", - заявил Баженов.

В РоссииВоенные построили трубопровод для переброски воды в СимферопольВоенные построили трубопровод для переброски воды в СимферопольЧитать подробнее

Маловодье наблюдается в Крыму в 2019 и 2020 годах и, по прогнозам Росводресурсов, может продлиться в 2021-м.

В конце августа прошлого года графики подачи холодной воды по часам ввели в Симферополе и еще 39 населенных пунктах поблизости. С середины декабря на графики перешла курортная Ялта с 31 окрестным населенным пунктом.

Курортная Алушта тестирует график на текущей неделе, собирается перейти на него в конце февраля.

Севастополь ввел режим повышенной готовности.

Правительство РФ разработало план по обеспечению Крыма водой, он включает 14 мероприятий, среди которых - бурение скважин, ремонт труб, строительство опреснительных установок. Проекты оцениваются в целом в 48 млрд рублей.

Симферополь Крым

Новости по теме

Новости

Из ФАС ушел куратор госзакупок Михаил Евраев

Минприроды решило усложнить выращивание леса на сельхозземлях

Минприроды решило усложнить выращивание леса на сельхозземлях

Суточный прирост случаев COVID-19 в России превысил 14,2 тысячи

Суточный прирост случаев COVID-19 в России превысил 14,2 тысячи

Х5 стала лидером российского рынка e-grocery с долей 13%

В Приморье завели дело после убийства осужденного за теракты в Москве

Тело младенца нашли на заводе по переработке мусора в Тобольске

Направленный к МКС "Прогресс МС-15" выведен на промежуточную орбиту

Что случилось этой ночью: понедельник, 15 февраля

Роспотребнадзор зарегистрировал первый в мире тест для британского COVID-19

Роспотребнадзор зарегистрировал первый в мире тест для британского COVID-19

Правительство попробует сэкономить 120 миллиардов рублей через объединение ПФР, ФСС и ФОМС

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');