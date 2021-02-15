Жители Симферополя стали массово жаловаться на грязную воду

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Симферопольцы сообщают об очень мутной воде из-под крана, компания-поставщик обещает устранить проблему в ближайшее время.

"Основная тема этой (прошлой - ИФ) недели - грязная вода", - сказал гендиректор государственного унитарного предприятия "Вода Крыма" Владимир Баженов на заседании штаба по ситуации с водой на полуострове в понедельник.

"Причина - недобросовестный подрядчик (проводивший работы на водоводе - ИФ), который не может устранить неисправность на своих сетях. Очередная подача воды (по недавно подключенному водоводу - ИФ) привела к тому, что мы опять загнали в город некачественную воду. В смысле как некачественную? Та вода, которая была в трубе, пошла другим направлением, и все, что за десятки лет накопилось в трубе, понесло обратно", - отметил руководитель "Воды Крыма".

Сейчас на полуострове минусовая температура воздуха, сбрасывать воду на улицы Симферополя через гидранты нельзя, потому что это создаст "реальные катки", заявил Баженов. "Поэтому мы остановили подачу воды с этого направления (по недавно подключенному водоводу - ИФ), мы раскрутились на аянскую воду (вода из Аянского водохранилища - ИФ) и до конца дня заполним город (часть районов, из которых поступают жалобы - ИФ) этой водой", - сказал Баженов.

Он сообщил также, что за прошлую неделю из водохранилищ поверхностного стока подняли 754 тыс. кубометров воды для Симферополя, за аналогичный период в прошлом году - 1,043 млн кубов.

"Всего 5 тысяч кубов воды поднято за прошедшие сутки из Симферопольского водохранилища. Мы постепенно будем отказываться от этого источника. В город за прошедшие сутки со всех скважин западного направления доставлено в Симферополь 80 тысяч кубометров воды", - заявил Баженов.

Маловодье наблюдается в Крыму в 2019 и 2020 годах и, по прогнозам Росводресурсов, может продлиться в 2021-м.

В конце августа прошлого года графики подачи холодной воды по часам ввели в Симферополе и еще 39 населенных пунктах поблизости. С середины декабря на графики перешла курортная Ялта с 31 окрестным населенным пунктом.

Курортная Алушта тестирует график на текущей неделе, собирается перейти на него в конце февраля.

Севастополь ввел режим повышенной готовности.

Правительство РФ разработало план по обеспечению Крыма водой, он включает 14 мероприятий, среди которых - бурение скважин, ремонт труб, строительство опреснительных установок. Проекты оцениваются в целом в 48 млрд рублей.