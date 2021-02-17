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РКН потребовал от Clubhouse восстановить доступ к аккаунту Соловьева

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Роскомнадзор направил в адрес компании-владельца социальной сети Clubhouse письмо с требованием восстановить доступ к информации в аккаунте журналиста Владимира Соловьева, а также пояснить причины блокировки аккаунта, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Ранее доступ к учетной записи Соловьева был ограничен администрацией соцсети. Такие действия администрации Clubhouse нарушают права граждан на доступ к информации и ее свободное распространение", - отмечается в направленном РКН письме.

В ведомстве напомнили, что "в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2020 N482-ФЗ администрация Clubhouse может быть признана причастной к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, включена в соответствующий перечень и получить предупреждение Роскомнадзора".

17 февраля Совет Федерации одобрил поправки в КоАП РФ, которые предусматривают штрафы за нарушение прав граждан России в интернете, включая цензуру российских СМИ и информации граждан интернет-площадками. В случае, если платформы оставят без внимания соответствующие предупреждения, это повлечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, на должностных лиц - от 200 тыс. до 400 тыс. рублей, на юридических лиц - от 600 тыс. до 1 млн руб.

Clubhouse Роскомнадзор Владимир Соловьев

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