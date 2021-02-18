РКН определил порядок ведения списка ресурсов, уличенных в цензуре

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Роскомнадзор разработал порядок ведения перечня владельцев ресурсов, признанных в России нарушителями права на свободу распространения информации в интернете. Проект соответствующего приказа выставлен на обсуждение до 4 марта на портале проектов нормативно-правовых актов.

Включать сайты в список предлагается по решению генпрокурора или его заместителя о признании владельца интернет-ресурса причастным к нарушениям свободы массовой информации. Такое решение незамедлительно направляется в РКН, который в течение суток после его получения вносит запись в перечень.

В списке должны быть сведения о владельце ресурса (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей - ФИО, для юридических лиц - название и страна регистрации), адрес электронной почты владельца ресурса (при наличии), доменное имя ресурса, сетевой адрес, провайдер хостинга или иное лицо, интернет-страница, которые указаны в решении, а также реквизиты и время получения решения Генпрокуратуры.

Также там будут указаны дата и время, когда владельцу ресурса направили предупреждение, что он должен прекратить ограничивать информацию, и сведения о полной или частичной блокировке ресурса.

Новые записи из перечня будут публиковаться на сайте РКН в течение трех дней с момента внесения.

Если Генпрокуратура отменит решениео признании владельца сайта нарушителем свободы массовой информации, РКН в течение суток исключает информацию о владельце из перечня. Однако "в перечне сохраняется персонифицированная история изменений записей с указанием даты и времени создания записей, изменения их состояния и исключения", говорится в проекте приказа ведомства.

В России вступил в силу закон, направленный на борьбу с цензурой интернет-платформ по отношению к материалам российских СМИ.

РКН теперь может блокировать полностью или частично интернет-ресурсы, ограничивающие значимую информацию на территории России по признакам национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, профессии, места жительства и работы, отношения к религии и (или) в связи с введением иностранными государствами политических или экономических санкций в отношении России или россиян. Отдельно отмечается, что блокировка может последовать за "дискриминацию в отношении материалов российских средств массовой информации". При ограничении или замедлении доступа будут использоваться технические средства противодействия угрозам, предусмотренные положениями закона о суверенном интернете.

Блокировку будет инициировать Генпрокуратура по согласованию с МИД. Уличенные в цензуре сайты будут заноситься в перечень нарушителей прав и свобод человека.

Инициатива была внесена в нижнюю палату 19 ноября. Авторами проекта закона, в частности, стали председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн и его заместители Максим Кудрявцев, Александр Ющенко, Сергей Боярский. В пояснительной записке они отметили, что среди порталов, которые в 2020 году блокировали информацию российских СМИ, замечены Twitter, Facebook и YouTube.