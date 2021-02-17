Доллар подорожал на 41 копейку, евро подешевел на 17

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Доллар дорожает в среду вечером на "Московской бирже", евро дешевеет, курс рубля к бивалютной корзине немного снижается в условиях опережающего снижения в паре с долларом.

К 19:00 доллар подешевел на 41,25 копейки к уровню закрытия вторника, до 74,05 рубля. Евро подешевел на 17 копеек до 89,11 рубля. Бивалютная корзина подорожала на 15,04 копейки - до 80,83 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль вечером продолжает дешеветь к доллару и подрастать к евро вслед за их движением на глобальном рынке. Доллар еще накануне развернулся вверх и начал активно расти к основным мировым валютам, в том числе к евро, благодаря позитивным данным американской статистики, перспективам ускорения инфляции и процессу вакцинации в стране. Большинство валют emerging markets также дешевеют к доллару в среду вечером.

Усилению американской валюты способствует также рост доходности US Treasuries, которая находится на максимальных отметках за год, так как повышение цен на энергоносители и перспектива дополнительных стимулов в США усиливают ожидания роста инфляции, пишет MarketWatch. В частности, накануне доходность 10-летних гособлигаций США достигла 1,3%, что стало максимумом с февраля прошлого года.

Бюджетный комитет Палаты представителей Конгресса должен объединить все компоненты плана объемом $1,9 трлн, предложенного президентом США Джо Байденом, в один законопроект, голосование по которому пройдет в нижней палате Конгресса до конца этого месяца. Пакет включает прямые выплаты в размере $1400 на человека, увеличение налоговых льгот семьям с детьми, финансирование местных властей, а также продление выплаты надбавок к пособиям по безработице до 29 августа и их увеличение до $400 в неделю на человека.

Опубликованные в среду статданные показали, что рост розничных продаж в США в минувшем месяце сильно превысил прогнозы. Розничные продажи в США в январе увеличились на 5,3% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство торговли страны. Эксперты в среднем прогнозировали менее значительный рост - на 1,1%, свидетельствуют данные Trading Economics.

По пересмотренным данным, в декабре розничные продажи сократились на 1%, а не на 0,7%, как было объявлено раньше.

Объем промышленного производства в США в январе 2021 года увеличился на 0,9% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в отчете Федеральной резервной системы (ФРС). Эксперты в среднем прогнозировали менее существенный рост - на 0,5%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Согласно пересмотренным данным, в декабре объем промпроизводства повысился на 1,3%, а не на 1,6%, как сообщалось ранее.

Президент Джо Байден ранее сказал, что его администрация получила достаточно доз вакцины как от Moderna, так и от Pfizer - BioNTech, чтобы сделать прививку каждому американцу к концу июля. В среду он подтвердил, что к концу июля в США будет достаточно доз вакцины против COVID-19, чтобы привить каждого американца. "К концу июля у нас будет более 600 млн доз, достаточно, чтобы вакцинировать каждого американца", - сказал Байден, выступая на мероприятии, организованном телеканалом CNN.

Байден отметил, что когда он вступил в должность, было доступно только 50 млн доз.

Американский президент уверен, что благодаря вакцинам распространение COVID-19 в стране "значительно уменьшится" из-за коллективного иммунитета. "Так что если это сработает таким образом, (. . .) то к следующему Рождеству, я думаю, мы будем находиться в совершенно иных обстоятельствах, чем сегодня", - сказал Байден.

"Через год, я думаю, будет значительно меньше людей, которым придется соблюдать социальную дистанцию, носить маску", - добавил он.

Уже сейчас видно, что прирост новых случаев заражения коронавирусом в США сокращается. На минувшей неделе в стране ежедневного фиксировалось в среднем около 85 900 новых случаев, что на 41% ниже среднего значения две недели назад.

Цены на нефть сократили прирост на торгах в среду на информации Dow Jones о планах увеличения добычи Саудовской Аравией в ближайшие месяцы.

В начале января Саудовская Аравия добровольно обязалась сократить производство нефти на 1 млн баррелей в сутки (б/с) в феврале-марте, чтобы поддержать цены. Однако теперь, когда нефть торгуется на максимумах более чем за год, Эр-Рияд собирается отказаться от сокращений, и намерен объявить об этом в ходе встречи стран ОПЕК, которая пройдет в следующем месяце, говорят советники саудовских властей.

По их словам, увеличения добычи не произойдет до апреля, учитывая, что страна уже взяла на себя обязательства по ее сокращению до конца марта.

Источники Dow Jones отмечают, что планы страны могут измениться, если изменятся условия на рынке, и представители Саудовской Аравии еще не сообщали о своих намерениях государствам ОПЕК.

К 19:01 по московскому времени апрельские фьючерсы на Brent дорожали в Лондоне на 0,62%, до $63,74 за баррель. Мартовские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали в Нью-Йорке на 0,4%, до $60,29 за баррель. Ранее в ходе сессии цена Brent достигала $64,75 за баррель, WTI - $61,26 за баррель.

Цены на нефть на этой неделе вернулись к уровням января 2020 года - до начала пандемии коронавируса, что связано, в частности, с сокращением добычи в США из-за морозов. Общий объем добычи нефти в США упал на треть - максимально в истории - на фоне приостановки работы скважин из-за беспрецедентных морозов во всей центральной части страны, сообщает Bloomberg со ссылкой на оценки нефтетрейдеров и представителей отрасли.

Инвесторы ожидают публикации отчета Американского института нефти (API) о запасах энергоносителей в США, который на этой неделе будет опубликован в среду из-за отмечавшегося в понедельник Дня президентов. Данные Минэнерго США будут обнародованы в четверг.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 18 февраля на 47,74 копейки, до 73,7669 руб./$1, и увеличил курс евро на 13,68 копейки, до 89,0809 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся в среду на 41,88 копейки по отношению к среде и составил 73,8045 рубля за доллар. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 увеличился на 37,47 копейки и составил 73,8706 рубля за доллар. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 811,048 млн, из которых $726,999 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 84,049 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 0,71 копейки, до 89,0408 рубля за евро. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 опустился на 9,79 копейки и составил 89,0789 рубля за евро. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR437,675 млн, из которых EUR159,636 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR278,039 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов остались в среду на прежнем уровне, в то время как ставки на рынке среднесрочных (3-6 месяцев) МБК немного понизились по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставки MosPrime Rate "овернайт", на семидневный срок и на срок 1 месяц остались на отметках 4,23%, 4,38% и 4,65% годовых соответственно. Ставка на срок 3 месяца опустилась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 4,81% годовых, ставка на срок 6 месяцев уменьшилась на 3 б.п. - до 4,9% годовых.